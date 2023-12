Hace un lustro, el 9 de diciembre se convirtió en una fecha histórica para el fútbol argentino y en el Mundial de Qatar quedó ratificada con una infartante clasificación ante Países Bajos, el día que Lionel Messi se pareció a Diego Maradona en toda su dimensión de capitán y caudillo del seleccionado argentino.

Cuatro años después del superclásico en Madrid, que definió el título de la Copa Libertadores 2018, el 9-D entregó el segundo capítulo más emocionante de la consagración argentina en Medio Oriente, después de la trepidante final con Francia.

El cruce de cuartos de final lo tuvo todo: un Messi indomable dentro de la cancha, un dramático empate neerlandés en la última jugada del tiempo reglamentario, roces, peleas, discusiones y un desahogo inolvidable con el pase de ronda a través de los penales.

Foto: Fernando Gens – Enviado especial

Guapo, provocador, confrontativo, el capitán de la Selección descubrió un costado maradoniano jamás visto, que maceró por una disputa con el entrenador del equipo naranja, Louis Van Gaal.

El partido con Países Bajos en Lusail comenzó a jugarse al día siguiente de la victoria frente a Australia, que ubicó al conjunto de Lionel Scaloni entre los ocho mejores de la Copa Mundial de la FIFA. Los antecedentes de la final de Argentina ’78, los cuartos de Francia ’98 y las semis de Brasil 2014 se combinaron con la polémica entre el prestigioso DT europeo y los dos máximos líderes del plantel «albiceleste»: Messi y Ángel Di María.

La previa se encendió con declaraciones del ex entrenador de Ajax, Barcelona y Manchester United «Messi no juega mucho con el rival cuando tiene la posesión del balón. Ahí es también donde están nuestras posibilidades», analizó sobre el astro en una entrevista con la TV de su país.

Con Di María mantenía antiguas asperezas de su convivencia en Old Trafford. «No me gustó que me haya tildado como el peor DT de su carrera. Es uno de los pocos que lo ha dicho y es una lástima. Pero a veces el entrenador debe tomar decisiones que no siempre terminan bien. Es un buen jugador pero tuvo problemas personales. Le entraron a la casa a robar y eso afectó su nivel», recordó.