«Hubiéramos producido un daño ambiental», reconoció al gobernador mendocino Rodolfo Suárez sobre la frustrada represa hidroeléctrica, Portezuelo del Viento, que resistió La Pampa.

Suárez brindó una entrevista al portal Mdzol.com, donde repasó varios aspectos de su gestión. Respecto a la presa El Baqueano, el mandatario dijo que «está totalmente avanzado el proceso» y que «se presentaron como treinta empresas».

– Otro tema que marcó la gestión fue que no se haya concretado Portezuelo del Viento. El proyecto generó una pelea con el Gobierno nacional… (le consultó el diario mendocino a Suárez)

– Fue una decisión absolutamente acertada no haber adjudicado la licitación, a pesar de haberse cumplido todo el proceso. Lo único que faltaba era una firma mía. El presidente decía que había que hacer un estudio de impacto ambiental y, por ahí, hasta se confundía de río… Dije que podía pasar algo. Si adjudicaba -como me decía la oposición y muchos del frente-, empezábamos la obra y después Alberto frenaba la obra -como la frenó- hubiéramos producido un daño ambiental y un gasto enorme en dólares. Los 1023 millones de dólares están intactos y bien guardados. Eso es mérito de la prudencia que tuvimos en ese entonces.

Luego, Suárez destacó la masa de dinero disponible que le quedó en las arcas por los fondos de Portezuelo de cara a la nueva gestión de gobierno a nivel nacional. «Es extraordinario. En Mendoza, Alfredo Cornejo va a poder mantener la actividad económica con obras que son sumamente necesarias. Él las va a definir y hay una base de proyectos importantísimos con muchos datos que estamos recabando sobre qué es lo que hay que hacer. Con la empresa de Israel con la que trabajando (Mekorot) y técnicos de Irrigación que son buenísimos… Eso va a generar actividad en la provincia», afirmó.

En cuanto a la represa El Baqueano, dijo que «está totalmente avanzado el proceso. Se presentaron como treinta empresas. De China, Alemania y de Estados Unidos para hablar antes acerca de cómo tiene que ser el pliego licitatorio».

A la hora de hablar de la obra pública en Mendoza, el gobernador saliente indicó: «Hemos hecho una buena ejecución. Al momento de decidir cualquier obra pública, uno tiene que ver qué beneficios tiene para la sociedad. No los beneficios para el político. Para el político se hacen las que son lindas y la gente ve, pero que no producen nada. Nosotros tenemos un problema que tiene que ver con el saneamiento. Es hacer las obras ocultas y que van por abajo. No las va a ver nadie, pero son necesarias en Mendoza».