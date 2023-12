Incertidumbre y desazón. Ese es el clima que viven hoy los industriales pampeanos, donde el 90% ha manifestado que en 2024 no prevé nuevas inversiones e incluso piensa en desinvertir, según una encuesta encargada por la Unión Industrial de La Pampa y la Facultad de Agronomía de la UNLPam.

Este informe surge como respuesta a la necesidad de contar con información sectorial propia de la provincia. El objetivo de estos informes sectoriales es generar información estratégica para la toma de decisiones públicas y privadas relacionadas a la industria de La Pampa, dijo Santiago Ferro Moreno, a cargo del estudio.

Se construye a partir de las respuestas a formularios semestrales que evalúan y ponen en valor las perspectivas de las/os empresarias/os industriales sobre lo que pasó y es posible que pase en el corto plazo. Las variables a interpretar son de carácter macro (nacionales e internacionales), meso (regionales y provinciales) y micro (propias de la gestión organizacional).

La muestra se hizo sobre 21 industriales pampeanos, diversificados en seis sectores económicos con preponderancia de pequeñas y medianas empresas. El 48% tiene un nivel de formación universitaria de grado completo, el 86% tienen entre 31 y 60 años y el 76% género masculino, se indicó.

-A nivel macro (variables nacionales-internacionales), el 81% planteó que la situación macroeconómica fue/es mala a muy mala y uno de cada 4 ve mejoras en el próximo semestre, pero uno de cada 6 plantea un futuro sin cambios. Todos sostienen que la inflación es uno de los principales problemas en su estructura de costos y el 52% de los empresarios plantean que su acceso a crédito es negativo y a futuro desmejora.

-Sobre el nivel meso (variables regionales y sectoriales), el 62 % mantuvo su volumen de producción. Un 29% subió su personal y el 43% proyecta bajas a futuro. El 28% aumentó sus inversiones y el 90% tiene pensado no invertir o desinvertir en el futuro cercano. Un porcentaje alrededor del 48 % no percibió cambios en el volumen de ventas y el 71% cree que van a bajar. El 67% sostiene que no hubo cambios en la cartera de clientes.

-A nivel micro (empresa), el 69% planteó que el pago de salarios es un problema relevante a muy relevante y plantean que a futuro lo seguirá siendo. Y el 95% indica que son relevantes a muy relevante los problemas en tiempos de entrega de insumos. Para el 62% el endeudamiento fue y será un problema. Para el 76% el pago a proveedores es un problema relevante a muy relevante, aumentando al 95% a futuro.