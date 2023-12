Cristian Dupuy, el padre de Lucio, declaró este martes, en el jury a la jueza Ana Clara Pérez Ballester y a asesora Elisa Catán y reconoció que sintió «remordimiento» por lo que pasó a su hijo.

«Estuve de acuerdo con que Lucio estuviera con mi hermano y mi cuñada. Por lo que me contaban mi papá, mi hermano y mi cuñada, ella (Magdalena Espósito Valenti) siempre los amenazaba. Yo tengo mucho remordimiento, mucha culpa de poder haber hecho algo más; pero nunca me imaginé lo que iría a pasar», afirmó.

Cristian dijo que «jamás me citaron de ningún lado en ninguno de los dos expedientes”.

“Contraté a una abogada (Yamila Isoardi) para establecer un régimen de visitas (con Lucio)», dijo.

Ello ocurrió en 2021, cuando Espósito Valenti ya tenía otorgado el cuidado personal.

“En esa mediación pregunté por el cuidado personal y no me lo dieron porque era una mediación por el régimen de visitas. Yo firmé el acuerdo y ella no y ese acuerdo nunca se cumplió porque me impedían ver a Lucio y no me atendían las videollamadas. Por eso hice, en Santa Rosa, una denuncia por impedimento de contacto”, sostuvo.

Cuando le preguntaron si veía a Lucio durante el lapso que estuvo con su hermano y su cuñada, respondió: “Trataba de ir de muy de a poco en relación con Lucio, paso a paso para que no se volviera loco. A veces les daba mercadería, cuando podía”, sostuvo.

Cuando lo consultaron sobre porqué no insistió con el pedido del cuidado personal, luego que no se lo aceptaran en la mediación por el régimen comunicacional, contestó: “Porque era una situación que había que tomar con pinzas. Si hacía algo mal, ellas me prohibían ver a Lucio. Me bloqueaban las videollamadas. ¿Si eso se lo dije a mi abogada? No, porque no tuve más contacto con ella”, afirmó.

¿La mamá amenazó de muerte a Leticia o su hermano? “No tengo conocimiento”.

¿Sospechó que la madre ejerciera violencia sobre el niño? “Si lo hubiera visto, hubiese hecho algo”.

La defensora Díaz pidió que se le dé vista fiscal por entender que pudo existir un falso testimonio ya que Hidalgo afirmó que el padre no tenía contacto con ella ni hacía aportes económicos y Christian Dupuy aseguró que entregaba “dinero y mercadería” para la mantención de Lucio.

ABUELO.

Lucio Ramón Dupuy, abuelo paterno de Lucio, también declaró en el jury.

“A Lucio no se lo devolvieron a la madre. Ella fue y se lo trajo a Santa Rosa cuando existía un régimen de visitas y no podía traérselo a Santa Rosa. Ella denunció que el nene estaba golpeado cuando lo tenía mi hijo Maximiliano. Por eso la policía fue hasta la casa de Maxi y le hizo un montón de preguntas a Lucio. Yo contraté a Mascaró para que Lucio retornara a su centro familiar, paterno y materno, porque eso se demoraba mucho y porque sospechábamos que se lo traerían a Santa Rosa. A Mascaró le mostramos un montón de pruebas. Fotos donde ellas hacían cosas delante de Lucio, de plantas de marihuana en macetas, de chats con agresiones a Christian, todo eso no sirvió para nada. Esas pruebas se las llevó Mascaró a la jueza Pérez Ballester”, sostuvo.

¿Le consta que esas pruebas fueron entregadas al juzgado? “No sé”.

¿Alguna vez se acercó al juzgado o a la asesoría? No.

El testigo también afirmó que no vio situaciones de violencia.

¿Por qué si contrató a una abogada para que Lucio vuelva con su hijo y su nuera, se terminó entregando a Lucio a la madre de común acuerdo? ¿Qué pasó en el medio?, preguntó la propia Catán. “Mascaró dijo que la jueza le dijo que no iba a estar mejor que con la mamá”.