Una cámara infrarroja captó por varios minutos, un objeto extraño sobre un tanque de agua al cual después se constató le faltaban unos 25 cm. del vital líquido, resaltó Jorge Román, un apasionado e investigador del fenómeno OVNI.

Fue el jueves 7 de diciembre a la madrugada que quedó registrado el paso de un objeto volador no identificado, por una cámara infrarroja fija colocada en un establecimiento rural, ubicado a unos 50 km al sur de Jacinto Arauz, en la provincia de La Pampa. Las imágenes pertenecen a RF, que prefirió mantener en reserva su identidad.

En un sector de campo se encuentra un tanque australiano de unos 9 metros de diámetro y que a la noche contenía 90 cm de altura de agua (unos 60 mil litros). A 40 metros de distancia se encuentra estratégicamente colocada la cámara. A 4 metros del tanque está el molino de viento. A 5 metros de la cámara, en dirección al tanque, se encuentra el tacho que hace las veces de cebadero o “comedero” para los animales salvajes.

El registro fotográfico comienza a las 00.27 horas, cuando el sensor de movimiento capta seguramente la presencia del cerdo jabalí. El jabalí está en la línea luminosa de unos 6 metros de longitud que se puede apreciar, a unos 50 cm sobre el tanque australiano. Dichas luces se ven con el corrimiento que genera el movimiento de las mismas, “que según mi opinión, pertenecerían a un Objeto Volador No Identificado girando sobre su propio eje” especifica Román. Al cerdo se lo ve comiendo en el cebadero, desentendido de la presencia de dichas luces. A la derecha se puede observar una línea de luces más tenue, ¿será otro objeto?.

A las 00.44 horas, 17 minutos después, se puede observar el cambio de posición del animal, que gira en dirección al tanque, posiblemente alertado por algo, y en la parte superior izquierda de la fotografía se ve al ovni alejándose dirigiéndose rumbo al cielo. Unas horas después, por la mañana, se percataron que el nivel del agua en el tanque australiano había bajado unos 25 cm con respecto al día anterior, que representan un faltante de 16.000 litros.

Acorde a lo que relata Román, el vaciamiento de los tanques de agua en zonas rurales sin justificación alguna coinciden frecuentemente con la presencia de luces no identificadas en las inmediaciones. No quedan huellas, ni agua derramada en los alrededores de los tanques. Tampoco presentan fisuras en sus estructuras, y al volver a llenarlos no tienen pérdidas. “Nosotros estamos dando los primeros pasos tecnológicos con la obtención de energía extrayendo el hidrógeno del agua por medio de electrolisis, pero nos resulta muy costoso. Los ovnis podrían extraerles el agua, tomando el hidrógeno (y liberando el oxígeno) para transformarlo en combustible. Serían como sus estaciones de servicio… y gratuitas”, ceró.