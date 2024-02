El intendente de Ataliva Roca, Gustavo Barreiro (UCR), afirmó, sin medias tintas, que su límite es Javier Milei. Aclaró que respeta la decisión que tomó la Unión Cívica Radical de La Pampa de ser neutral en el balotaje del próximo 19 de noviembre, dejó en claro que no votará al libertario. «Fuimos la opción que la gente no eligió, vamos a respetar la decisión que tomó el partido radical, yo soy radical de la cuna, pero nuestro límite es Milei. Después de cada uno decidirá, pero en mi caso particular es el límite, no vamos a influir en la decisión de nadie porque sería faltarle el respeto a la gente», aseguró.

Barreiro es uno de los jefes comunales del radicalismo que fue reelecto y tendrá otros cuatro años de gestión. Es una voz más dentro de la UCR que se opone a la decisión que tomó sus socios del PRO en Juntos por el Cambio de apoyar a Milei en el balotaje con Sergio Massa. Antes, lo hicieron el intendente de Victorica, Hugo Kenny y del General Acha, Abel Sabarots.

Barreiro fue reelecto en mayo pasado con el 76% de los votos. «El compromiso es el doble. Tenemos que tener la cabeza fría», planteó.

– ¿Qué te generan las ideas de Milei de eliminar la coparticipación, la obra pública?

– Es lo que me genera muchas dudas. Nuestra opción era otra cosa (por Patricia Bullrich), pero la gente no nos tuvo en cuenta elegida otra por errores que hemos cometido nosotros, seguramente. Ahora, es libertad, pero mi opinión es esa, me genera muchas dudas (Milei).

– Estuviste en el acto en Santa Rosa donde Massa y Ziliotto firmaron el convenio por la deuda de coparticipación. ¿Qué te pareció?

– Buenísimo para La Pampa. Era una lucha de años y es dinero que le corresponde a la provincia. A los municipios nos vendrá bárbaro como al Gobierno de La Pampa. En momento difíciles que llegue esta plata nos hace bien y nos cambia el ánimo.

– ¿Dudaste en algún momento en si tenías que ir por el contexto electoral?

– No, yo siempre tengo claro que primero está mi pueblo. Por encima de cualquier camiseta política está mi pueblo, y es lo que hacemos, luchar por el pueblo. Es lo que hago desde el primer día que asumí. Nosotros somos un grupo que no venimos de la política y en el equipo de trabajo hay de todos. Siempre buscamos a los mejores. Te pongo un ejemplo, el secretario tesorero es afiliado justicialista y es un fenómeno. Lo convocamos y con eso te doy un claro ejemplo, es mi mano derecha. Siempre buscamos el beneficio para nuestro pueblo.

– Esto que decís es parecido a lo que está proponiendo Massa con la unidad nacional…

– Exactamente, siempre buscamos el benéfico para nuestro pueblo. A nosotros nos parece correcto eso, pero nadie tiene la verdad en esto, otros pueden opinar distinto.