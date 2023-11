En el marco de un operativo de control de equipaje llevado a cabo en la terminal de ómnibus de General Pico, la División Toxicomanía de la Unidad Regional II descubrió sustancias y elementos vinculados a la Ley 23.737, de tenencia y tráfico de estupefacientes, en un colectivo proveniente de Córdoba con destino a Santa Rosa.

Durante la inspección, un bolso en particular levantó sospechas, y al buscar al propietario, este ya no se encontraba en el lugar. Tras los correspondientes protocolos de intervención el individuo fue identificado y se halló en su domicilio un total de 204.3 gramos de marihuana. Bajo los procedimientos legales, se realizó una inspección con el can entrenado para detectar estupefacientes, de nombre Roma, que marcó positivo para sustancias ilegales. En la mochila, se encontraron un “pica-pica” con un cogollo de marihuana y varias bolsas herméticas con cogollos adicionales. Las pruebas de peso y narco test confirmaron la presencia de marihuana, con un total de 0,3 gramos, 35 gramos, 72 gramos y 97 gramos en distintos envases. Además, se incautó un teléfono celular. Como resultado de la intervención, el infractor fue trasladado a Toxicomanía para un examen médico y para ser notificado de su situación legal. Actualmente, se encuentra a disposición de la autoridad judicial competente.