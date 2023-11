Conmoción en Brasil por la muerte de una fan de Taylor Swift en su primer concierto en Río de Janeiro, Ana Clara Benevides se descompensó antes que comenzara el show. A pesar de recibir asistencia médica, la joven sufrió un paro cardiorrespiratorio y no pudo ser reanimada. La cantante emitió un comunicado en sus redes sociales donde se manifestó «abrumada por el dolor».

La muerte de la joven de 23 años, ocurrió en el marco de la ola de calor extremo que se registra en varias zonas de Brasil, la sensación térmica alcanzó los 58°C, en la ciudad de Río de Janeiro ya había registrado el domingo el día más caluroso del año, con una temperatura de 42,5ºC, y la sensación térmica de 52ºC el lunes por la mañana.

Al menos otros 1.000 fanáticos se desmayaron durante el primer concierto de Taylor Swift, entre ellos Ana Clara Benevides, quién se encontraba en las plateas del Estadio Nilton Santos. Minutos antes del comienzo del show, la joven perdió el conocimiento y fue inmediatamente asistida por un amigo, quién dio aviso a los servicios de asistencia del lugar.

La joven recibió por 40 minutos proceso de reanimación cardiorrespiratoria, pero cuando era trasladad al Hospital Municipal Salgado Filho sufrió otro paro cardiorrespiratorio y no pudieron reanimarla. La muerte de la fanática de Taylor Swift generó el repudio en redes sociales hacia los organizadores del show, Time For Fun, quienes no habrían repartido agua entre los asistentes a pesar de las altas temperaturas.