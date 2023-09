Luego del plenario de secretarios generales, desde el gremio de Utelpa se pidió a las y los legisladores pampeanos que apoyen la nueva Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Ganancias.

En el Secretariado Provincial de La UTELPa tuvo lugar el plenario de secretarios y secretarias generales a fin de intercambiar ideas y debatir estos dos proyectos enviados al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional.

Son dos históricos reclamos de CTERA y UTELPa, fundamentales para lxs trabajadorxs de la Educación ya que abarca una reforma en Ganancias, subiendo el piso a 15 salarios mínimo vital y móvil (tanto para activos como para pasivos), y la nueva Ley de Financiamiento Educativo.

SECTOR ACTIVO.

Recordando que este año se firmó un acuerdo paritario nacional para deducir varios ítems para no pagar Ganancias, la secretaria General de UTELPa, Rosana Gugliara, explicó que en La Pampa existe un decreto que ampra al sector activo pero no al pasivo, “con éste Proyecto de Ley se va a tratar que las y los trabajadores de este país no paguemos Ganancias, nuestro trabajo no Ganancia sino que se nos paga una remuneración”.

Además, en cuanto a la nueva Ley de Financiamiento Educativo, que lleva del 6% al 8% del PBI la inversión en Educación, añadió: “esto es importantísimo porque ese dinero, que tiene que ver con inversión educativa, es para infraestructura, creación de escuelas, formación docentes, becas estudiantiles, elementos tecnológicos, programas, entre otros puntos. Cuando decimos que defendemos la escuela pública y el derecho social a la educación también decimos que el Estado tiene que estar presente y ser garante de la inversión necesaria para una educación pública, de calidad y para todos”.

“Quienes formamos parte de la UTELPA pedimos a lxs legisladorxs pampeanxs que voten estos dos Proyectos de Ley, tienen que ser leyes, una porque defiende derechos de trabajadorxs, como el salario que no es ganancia; la otra porque defiende la escuela pública con la inversión necesaria para garantizar equidad en todas las escuelas del país”, finalizó.

Fuente La Arena