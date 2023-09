«Estoy muy contenta con el resultado, marca algo muy importante para la causa», convino este lunes Romero en diálogo con la emisora Splendid AM990.

«No tienen idea todos los aprietes que han vivido la gente de acá. Si el abogado defensor sabe dónde está Cecilia que lo diga, que llame a la policía, que no salgan a decir cualquier cosa por más que tengan que hacer su trabajo«, señaló la mujer de 54 años, quien se puso al frente de la búsqueda de su hija así como también de las marchas para pedir justicia.

«Yo era muy feliz con mi familia. Ahora me tengo que estar aguantando todo esto, es una guerra psicológica donde te acusan de ensobrada con uno u otro candidato político. Yo nunca me metí en política, son capaces de todo, ambos bandos no tienen ningún límite», sentenció.

Los principales acusados por la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski son su exmarido, César Sena, y los padres del hombre, que son el líder piquetero Emerenciano Sena (otrora precandidato a diputado de Chaco) y la exprecandidata intendenta de Resistencia Marcela Acuña.