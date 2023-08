El gobernador Sergio Ziliotto afirmó que hay sectores «desestabilizadores» que pretenden generar «caos» agitando saqueos a través de las redes sociales. «Vamos a defender lo conseguido en la campaña. Quiero seguir defendiendo que una persona pueda ir al hospital público y tenga atención gratuita«, afirmó, respecto a la campaña electoral que se avecina.

«La campaña debe ser positiva, defender lo conseguido», señaló, aunque reconoció que hacen falta medidas urgentes para atender principalmente a los que «menos tienen» luego de la devaluación de la semana pasada.

Por otra parte, confirmó la visita del presidente Alberto Fernández el viernes. Ziliotto hizo declaraciones durante el acto de entrega de diplomas a las autoridades electas en la última elección presidencial. Son las siguientes:

-¿Los desafíos para los próximos cuatro años se van a modificar o van a cambiar? ¿Depende del 10 de diciembre, de qué color político haya a nivel nacional?

-Sí, por supuesto. A ver, creo que la respuesta a la pregunta nos da analizar cuáles son los dos espejos que tenemos para mirarnos, ¿no? Estos cuatro años de un gobierno federal y cuatro años de una derecha centralista. Por eso cuando hablamos de que está en juego el futuro de la provincia de La Pampa no es una chicana, no es meter miedo, es analizar la realidad, nada más. Y creo que nuestro deber como dirigentes políticos es llevar el mensaje a la sociedad, que la sociedad tenga los mayores elementos para discernir, para elegir su voto y tranquilamente, en democracia, sin presiones defina qué futuro quiere para la provincia de La Pampa.

-¿Cómo se instala la campaña del miedo? ¿Se puede compartir con propuestas? ¿Cómo van a afrontar esto?

-Yo no la enmarco en la campaña del miedo. La campaña es la realidad. Nosotros vamos a plantear una campaña muy clara que es defender lo conseguido. O sea, yo quiero seguir defendiendo que una persona vaya al hospital público, que tenga vacunas gratuitas, medicamentos gratuitos, internación gratuita, cirugía gratuita. Quiero que los trabajadores de los frigoríficos pampeanos, que es una industria que ha crecido exponencialmente, siga teniendo trabajo porque podemos seguir exportando a China y a Brasil. Quiero que los chicos, chicas, niños, niñas, adolescentes de bajos recursos tengan la posibilidad de que el Estado no solo les dé educación pública, sino que también los pase a buscar, los lleve a la escuela, y si es necesario reciban guardapolvos, zapatillas, la comida, la merienda, el desayuno en la escuela pública. Creo que la campaña debe ser positiva. Es defender lo conseguido y mostrar la continuidad que podemos tener únicamente con un gobierno federal, un gobierno que mira todas las provincias de la misma manera. Porque en la base de la gestión, con un Estado presente, hoy seguramente se va a discutir también si Estado o mercado, veremos cuáles son los beneficios que da el Estado, un Estado presente, eficiente, y cuáles son los beneficios que puede dar el mercado. Claramente, la diferencia va a ser donde va a estar la gente, si adentro o afuera.

-Considera las declaraciones de Filgueira Lima, un doctor que fue funcionario de un gobierno peronista y ahora quiere privatizar una salud pública de la que fue parte.

-No lo enmarco en las personas, lo enmarco en la ideología. Claramente, hoy quieren que el mercado defina absolutamente todo. Son antiderechos. Les molesta que los que menos tienen, tengan derechos. Es una cuestión casi ideológica. Y bueno, a ver, siempre hemos tenido dentro del peronismo infiltrado que buscaron cómo, digamos, llevaban adelante sus apetencias personales, pero a la larga se fueron, porque no es el primer, no es el único.

-¿Y hoy los hay infiltrados? ¿Los hay hoy?

– Hoy todos los que están, están trabajando de la misma manera. Ustedes saben bien que nosotros tuvimos un sesgo ideológico en la década de los 90, que nos dejó reminiscencia de un partido que no miraba a los que menos tienen como se debe mirarlo a partir de la doctrina y las banderas del justicialismo. Bueno, creo que de a poquito hemos salido, creo que hoy, a partir no solo de la ideología peronista, de la ideología de estar cerca de la gente, nosotros vamos a hacer un gran llamado a la sociedad pampeana para que elija su futuro y plantearle realmente cuál es el futuro, que significa votar a un candidato que es el único candidato, que es Sergio Massa, que defiende los derechos adquiridos, cuando el resto, la derecha centralista, aquella que ya nos discriminó una vez y que realmente no solo lo está prometiendo, sino que lo va a volver a hacer, claramente nos va a dejar en una cuestión muy preocupante, muy desigual. Si ustedes me dicen que hay un candidato que va a eliminar la coparticipación, que hay otro sector político de derecha que ya le quitó a las provincias para darle a la ciudad de Buenos Aires, o sea, para centralizar más la riqueza, claramente creo que tenemos que tener en cuenta.

-¿No hace falta más una exposición pública mayor de Unión por la Patria? No se lo ha visto en este momento.

-Como siempre tenemos la responsabilidad de gobernar. Yo la semana pasada estuve con Sergio Massa y lo que menos hablamos fue de campaña electoral. Yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es ver de qué manera, a través de todos los instrumentos públicos, a través del Estado presente, le damos respuesta, principalmente a los que menos tienen, por lo que significó la devaluación impuesta por el FMI. Una devaluación impuesta por el FMI que trajo la derecha a la Argentina, no para crecer, sino para fugar el dinero fuera del país. Principalmente, los amigos del poder.

-¿Milei es Macri?

-La derecha, las derechas y antiderechos, más allá de los nombres propios, es una sola que nos quiere quitar todo lo conseguido.

Visita presidencial

-¿Ha confirmado que viene Alberto Gobernador? ¿Le van a reclamar por el Atuel?

-Es una lucha permanente, trasciende al gobernador de turno y trasciende al signo político del Gobierno Nacional de turno. Creo que esto es una cuestión transversal que nosotros tomamos esa responsabilidad y hacemos las acciones en el marco institucional, como pampeanos más que como gobernantes.

¿Viene el presidente el viernes?

– Sí, el día viernes viene a inaugurar la nueva sede de la Facultad de Agronomía.