El precandidato a diputado nacional del PRO por la lista que encabeza Patricia Bullrich-Luis Petri, Martín Ardohain, dijo que “hoy es un día de cambio” para los argentinos.

“Es un día muy importante, estamos jugando el futuro de Argentina. Muy contento, esperando que la gente vote y que los pampeanos demostremos que queremos un cambio y participemos en las elecciones”, dijo.

Ardohain es acompañado por la exdiputada del macrismo, Adriana Leher. En tanto, en el Parlasur lidera el concejal radical de General Pico, Guillermo Coppo.

Previo a emitir su voto dijo que ha habido algún problema con la implementación con el sistema biométrico. “La tecnología no está funcionando bien y hay que mejorarla. Se permitió votar a personas en mesa equivocadas y ahora se va a usar ahora el padrón de papel como veníamos trabajando”, explicó.

A su vez consideró que los hechos de violencia que se sucedieron a nivel nacional durante la semana pueden llegar a incidir en el voto. “Seguramente incida. Quiero no pensarlo, pero fueron días muy duros para Argentina, para el votante, así que agradecer que participen, no hay que bajar los brazos, es un día hermoso, hay que defender la democracia, cumplimos 40 años a no aflojar, el camino de aflojar no existe, acá es para adelante”, expresó.

“Hasta ahora es una elección normal, en paz, y lo vamos a ver después al resultado del número de votantes. Hoy es un día de cambio”, completó.

Poco más de 300 mil electores fueron habilitados para participar el domingo 13 de agosto de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en La Pampa, que renueva dos bancas de diputados nacionales y una en el Parlasur.

Unión por la Patria (UxP) presenta como precandidato a diputado nacional al actual ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, junto a la intendenta de Jacinto Arauz, Gabriela Labourie, en el primer y segundo lugar de la lista.

Para el Parlasur, encabeza el veterano de la Guerra de Malvinas, nacido en General Pico, Jorge Gaitán.

Además, en La Pampa se permitió que la lista única del oficialismo pueda ser anexada a las fórmulas que integran Sergio Massa- Agustín Rossi y a la de Juan Grabois-Paula Abal Medina.

A su vez, el frente Juntos por el Cambio (JxC) presentó dos listas. La fórmula presidencial Horacio Rodríguez Larreta-Gerardo Morales postuló al actual diputado provincial y exdiputado nacional, Francisco Torroba (UCR) y a la concejala de General Pico, Adriana García (PRO), en diputados, mientras que para el Parlasur postuló al dirigente del PRO de General Acha, Ramiro Vignes.

El Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, con el objetivo de pasar el 1,5% de los votos para llegar a las elecciones de octubre, también presentó dos listas. Junto a la boleta que encabezan Myriam Bregman y Nicolás del Caño para la presidencia y vicepresidencia, el PTS postula a la docente Claudia Lupardo y al joven Salvador Pumilla para diputados nacionales; y a la trabajadora de la salud pública, Marisa Pérez, como precandidata titular al Parlasur.

La otra lista del FIT-U, que encabezan para la presidencia y vice Gabriel Solano y Vilma Rippol, postula al dirigente del MST Jonatan Gómez y la referente del PO, Julia Baleani; mientras que para el Parlasur propone al dirigente de ATE, Luciano González.

El Movimiento al Socialismo, que impulsa la fórmula presidencial Manuela Castañerira-Lucas Ruiz, presenta a diputada nacional a la docente y arquitecta, Ayelén Pilcic, acompañada de Facundo López Adorno. En el Parlasur, encabeza Cristian Santiago Bustamante.