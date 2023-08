La CGT aseguró que la fórmula Massa-Rossi es la única «que le da respuestas a los trabajadores»

«Sabemos que estamos viviendo un momento complicado por el golpe de mercado de las grandes cadenas de supermercados que remarcan los precios pero tenemos la satisfacción y la tranquilidad que el gobierno de Sergio Massa no va a tocar los convenios colectivos de trabajo, no va a sacar las paritarias y no va a sacar las indemnizaciones», agregó el secretario general adjunto de Camioneros.

Por su parte, Carlos Acuña, destacó que Massa «defiende la dignidad de la gente que trabaja y la educación pública» y garantiza la continuidad de las paritarias y los convenios colectivos.

«La lista de Unión por la Patria nos proyecta y nos convoca a construir una sociedad que achique las diferencias. Una sociedad con derechos laborales y desarrollo», completó Daer.

La CGT espera anuncios para los trabajadores después de las PASO

Pablo Moyano habló de la posibilidad de que el gobierno implemente una suma fija después de las PASO y sostuvo que es un reclamo que los sindicatos vienen expresando hace tiempo para beneficiar a los «trabajadores que no pueden llegar ni a empatar a la inflación».

«Creo que van a estar estos anuncios en los próximos días. Estamos convencidos que el pueblo argentino va a tener memoria. No queremos volver atrás. Ojalá que luego del triunfo del domingo el ministro pueda hacer anuncios para el bolsillo de los trabajadores», expresó el líder de camioneros.

Luego Moyano advirtió que la oposición quiere hacer desaparecer a los dirigentes gremiales y que argentina vuelva a los años 30′, donde los trabajadores no podían discutir libremente con sus patrones y no había derechos laborales como la indemnización por despido, el aguinaldo o las vacaciones pagas.

«Más allá de la bronca, el trabajador tiene que tener memoria y conciencia. Todo el trabajo militante que estamos haciendo apunta a eso. No queremos volver a los años 30».