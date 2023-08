La obra pública es uno de los desvelos del gobernador Sergio Ziliotto y la incertidumbre de cara a las elecciones de octubre-noviembre (eventualmente) el motivo principal de su viaje del último día hábil de la semana a CABA y para reunirse con el ministro Gabriel Katopodis.Sin embargo, con todavía más que vivas las consecuencias del resultado electoral del 13, un fugaz encuentro con Sergio Massa, ministro de economía en funciones y candidato del oficialismo, sirvió para lecturas varias, como siempre algunas intencionadas. Ayer, desde el círculo cercano al mandatario pampeano aparecieron precisiones y afirmaron que de política se hablará antes de que amainen los vientos de agosto. El viernes, el intercambio con Massa tuvo a la economía como eje. El ministro “tuvo la gentileza de pasar a saludar y conversar unos minutos”, deslizaron, y fue en medio de la negociación que mantuvo con diversos sectores en busca del cuerdo de precios que un par de horas más tarde se hizo público.

Enfocado en la gestión.

“Massa está enfocado en estos días en la economía. Enderezar esta situación, estabilizarla de cara a octubre, es prioridad”, analizan en Casa de Gobierno, tanto en la Rosada como en el Centro Cívico santarroseño, sabedores de que sin algo menos de turbulencia sería poco probable siquiera alcanzar un lugar en la finalísima que se espera (sin no hay más sorpresas) para noviembre.

El ministro emprenderá este lunes el viaje a Estados Unidos para mantener reuniones con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) y negociar una ampliación de los desembolsos, entre otros asuntos. «La semana que viene van a terminan de diseñar y anunciar todas las medidas que tienen que ver con el ingreso para paliar la devaluación», anticiparon y revelaron que «recién la última semana de agosto se va a meter más de lleno en la campaña».

Aseguran que lo único en limpio es que, sobre fines de este mes Massa convocará a los gobernadores de su palo para armar estrategias de cara a la campaña que se avecina, o ya está en marcha.La reacción del Centro Cívico tuvo que ver con las versiones que algunos publicaron sobre un encuentro entre Zilotto y Massa al que calificaron de “supuesto”, para cargar una vez contra esos medios. “Siguen de novela”, fustigaron. Desmintieron en forma rotunda lo que mencionaron tanto La Nación como Infobae sobre un llamado de Massa a tres popes provinciales, entre ellos el pampeano y con el objetivo de recuperar votos de cara a octubre. La “fake” aseguraba que el hombre de Tigre pidió la profundización del trabajo territorial y se comprometieran a una campaña de mayor cercanía con la gente. El objetivo, por lo menos una plaza en un eventual balotaje. Previo a ello, un portal fue más lejos y habló de la cifra de un millón de adhesiones que estuvieron ausentes el domingo pasado, sumando cada provincia en particular. De allí el número de “40 mil” que se mencionó para nuestro territorio. “Esos y otros medios no pueden dejar de mostrar su anti peronismo”, se enojaron y terminaron el tema ahuyentando fantasmas. “Massa habló con varios gobernadores, no sólo con Ziliotto, y tiene el apoyo de todos. Recuerden que ellos mismos hicieron un pedido generalizado cuando asumió como ministro, con la intención de que no estalle todo”, antes de reiterar que el objetivo del viaje fue la obra pública.

“Lo antes posible”

Precisamente, el encuentro de Ziliotto y Katopodis “estaba previsto”, confesaron y si bien no hubo temas sobresalientes “la intención primordial es que la obra de la segunda etapa del acueducto del Río Colorado este en marcha ‘lo antes posible’”.“La idea fue repasar todos los temas referidos a las obras en marcha y a las que están en proceso de licitación”, dijeron las fuentes a oídos de este diario y deslizaron que el gobernador sueña con que antes del recambio de diciembre se cave en suelo pampeano para extender el ducto que proveerá de agua a General Pico y las localidades intermedias desde la ciudad capital. Ziliotto y todo el oficialismo pampeano han advertido sobre la posibilidad cierta de que el proceso iniciado hace algo menos de cuatro años vuelva a sufrir la consideración que tuvo en ese sentido Mauricio Macri. Si el mandatario, y muchos pampeanos veían venir nubarrones en ese sentido con el regreso eventual de Juntos por el Cambio al poder, es de imaginar la percepción frente al libertario puesto de moda por el poder mediático e increíblemente votado por parte de la ciudadanía y parado con sus ideas en el centro de la escena. El gobierno de La Pampa cree que hay que apurar el arranque de las obras más significativas y eventualmente difíciles de detener. Aunque seguro no hay nada.

Fuente El Diario