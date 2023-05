El ministro de Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, aseguró este lunes que el Frente de Todos buscará alcanzar un acuerdo para definir sus candidaturas a presidente y vicepresidente aunque indicó que si eso no sucede irán a unas PASO.En el Frente de Todos estamos resolviendo internamente nuestras diferencias para lograr consensos y de esta forma presentarnos a las elecciones. Si no hay acuerdo en la coalición, y no encontramos una forma de salir de esta situación, lo mejor será ir habilitar la competencia interna en las PASO y que la gente elija”, expresó el ministro en una entrevista en América TV.De Pedro también indicó que las candidaturas de la coalición gobernante se definirán más cerca del 24 de junio, fecha límite para inscribir listas de precandidatos.

Sobre la campaña electoral, el ministro sostuvo que el desafío del peronismo es «convocar a los jóvenes con un mensaje que afirme que se puede ser rebelde sin tener odio», y afirmó que en una sociedad «la libertad pasa por tener oportunidades», en una clara repuesta a las propuestas de Javier Milei.

“El desafío de nuestra generación es convocar a los jóvenes y decirles que la libertad tiene que ver con una sociedad que genere igualdad de oportunidades y que nos incluya a todos. Hay que convocar a los jóvenes con un mensaje que afirme que se puede ser rebelde y transgresor pero sin odio. Así lo hizo el expresidente Néstor Kirchner, quien fue duro con los poderosos y siempre a favor de los más débiles y de la clase media”, recordó.

Luego de Pedro señaló que el crecimiento del precandidato de la Libertad Avanza en las encuestas está relacionado con que el Frente de Todos «aún no presentó pre-candidatos ni propuestas».