El Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalizó este miércoles con saldo positivo de u$s111 millones, con lo que extendió la racha de compras a 14 ruedas consecutivas, en una jornada en la que el dólar soja aportó más de US$332 millones y marcó una cifra récord desde abril pasado.

Con los resultados favorables de este miércoles 24 de mayo, el balance semanal del organismo presidido por Miguel Ángel Pesce cerró con 156 millones de la divisa estadounidense.En mayo, después de las tres primeras ruedas de ventas, fueron todas positivas para el Banco Central y le permitió acumular US$ 307 millones cuando restan todavía tres jornadas”, detalló el BCRA a través de un comunicado de prensa.

El acumulado hasta ahora de esta tercera edición del dólar soja supera los US$ 3.500 millones

Por su parte, en el mercado agroexportador se concretaron operaciones por cerca de US$ 332,65 millones, según precisó el analista Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, a Télam. Este monto es la marca más importante del Programa de Incremento Exportador (PIE).

Las principales compras del BCRA

Esta es la séptima vez en el año que el organismo monetario concretó compras por montos de tres dígitos. La primera vez fue el 13 de enero, cuando sumó US$ 200 millones; el 13 de abril adquirió US$ 333 millones; el 21 de abril se hizo con US$290 millones; el 24 de abril dejó un saldo positivo de US$ 105 millones; el 12 de mayo sumó 101 millones de dólares; y el 24 de mayo logró acumular US$101 millones.En mayo, después de las tres primeras ruedas de ventas, fueron todas positivas para el Banco Central y le permitió acumular US$ 307 millones cuando restan todavía tres jornadas”, detalló el BCRA a través de un comunicado de prensa.

