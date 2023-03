El caso Coronel – Paez Albornoz que tanto conmocionó a Castex y a toda la Zona Norte suma un nuevo episodio. ¿Cuándo tendrán un poco de paz esta joven madre y su hijo? En esta oportunidad, el ex policía acusado de ejercer violencia de todo tipo contra Coronel y el hijo de ambos es señalado por desligarse de sus obligaciones parentales. Primero no pasando la cuota de alimentos, tal como estipula la ley, y finalmente pidiéndole al Juez Zulaica que frene el embargo que su incumplimiento desató. «Recién se preocupó por la revinculación con su hijo y su bienestar cuando vio en peligro que sus haberes fueran atacados por un posible descuento directo de la couta y un embargo por incumplimiento», menciona Coronel. Es importante recordar que esto no tiene sentido y que él está en perfectas condiciones de hacerlo porque aunque esté cumpliendo tareas pasivas, goza de un importante sueldo y cuenta con distintos bienes.

Parece que la lucha de Coronel no tiene fin porque en el pasado enfrentó pisodios sumamente violentos que son de público conocimiento y, oportunamente Impacto Castex, cubrió. No hace tanto tiempo también sufrió hostigamiento por parte de Paez Albornoz y ahora junto a su abogada (la doctora santarroseña Camila Aymar) debe hacerle frente en la Justicia para que éste sea un «buen» padre, cumpla sus obligaciones y pare la absurda amenaza de quitarle al niño.

El testimonio completo de Coronel:

Te detallo año 2021 inicio con juicio de cuota alimentos con convenio firmado por ambas partes estando de acuerdo y se lo notifica a Paez Albornoz Gabriel Gustavo con carta documento la cual no respondió y por el cual se entero porque su abogado se comunico con la abogada de familia mía de manera grosera faltando respeto y diciéndole lo que tenía que hacer ella como defensora mía; que no me defendiera tanto que no le valla con los tapones de punta por cuota alimentos sino más bien que lo ayude a que Paez pueda ver a su hijo porque tiene una restricción desde octubre 2021 hacia su ex (o sea yo) y el hijo en común por tema de público conocimiento de la violencia que ejercía este FUNCIONARIO PUBLICO POLICIA DE LA PAMPA CARGO SARGENTO. Este jamás se presentó en las 4 audiencias que fue llamado por el Juez Zulaica entonces se procede al embargo por cuota alimentos.

El cual recién cuando se notifica que se va a ver afectado su patrimonio económico ahí se hace presente con una abogada pidiendo NULIDAD DEL CONVENIO CTA ALIMENTOS; que se Frene el embargo; QUE SE CORTE LA RESTRICCIÓN DE ACERCAMIENTO!! PIDIO LA TENENCIA TOTAL DEL NENE Y EL CUIDADO UNIPERSONAL (QUE LO TENGO YO DESDE EL AÑO 2017 AL 100%, porque el fue a un abogado que tenía yo en ese momento y por SU VOLUNTAD quiso cederme) mientras que este policía hasta el día de la fecha jamás presentó su tratamiento psicológico ni que haya ido al grupo de ayuda de hombres violentos como el Juez lo había solicitado hace 1 año y medio atrás.

Y lo que quiero resaltar a todo esto que Pidió que yo, su ex, me haga cargo de pagarle los gastos que el tenga con su abogada!!! Porque él no tiene recursos, cuestión que es MENTIRA!!! PORQUE ES FUNCIONARIO PUBLICO GANA 200 mil por mes! Posibilidad de sacar créditos; Sigue dando PRÉSTAMOS PERSONALES!! SE ESTA PAGANDO UN OK KM, TIENE AUTO; MOTO CROSS HONDA A SU NOMBRE, CTAS BANCARIAS; PLAZOS FIJOS!! LO CUAL ESTE POLICIA PAEZ ALBORNOZ GABRIEL SIGUE EJERCIENDO VIOLENCIA ECONÓMICA Y NO SOLO A SU EX, SINO A SU PROPIO HIJO!!! Paez, policía de La Pampa, está en estado de REPRESALIA! Además, ejerciendo violencia económica y «amenazando con llevarse al nene»