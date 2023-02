Según relató el hombre, en el año 2021 compró un terreno municipal, con la promesa de que, » a más tardar un mes, me iban a poner los servicios porque no tenían ni luz ni agua», aseguró.

«Compré el terreno el día 16 septiembre de 2021 y desde ese momento no he conseguido que pongan los servicios. Fui al municipio con audiencias, sin audiencias, le pedí que por favor que me pusiera el agua, el intendente Farana me dijo que mañana, que pasado y así han pasado meses, casi un año y medio«, detalló.

«Yo siento que me discriminan, que hace abuso de su autoridad, me ha ocasionado daños y perjuicios, me está negando un derecho constitucional, se supone que todos los ciudadanos tenemos derecho a la vivienda digna, pero para que una vivienda sea digna es necesario tener los servicios», expresó Daniel ante la falta de respuestas del municipio.

Y agregó: «él (Farana) le pone agua a todo el mundo, llevó el agua a terrenos a 200 metros de donde estoy, que ni siquiera han construido. Me he cansado de hablar, pienso que el problema es conmigo porque soy descendiente de aborigen, la chica de al lado, que también es descendiente tampoco tiene agua y él hace obras en todos lados», resaltó.

Ante la desesperada situación, el hombre reclamó la intervención del ejecutivo provincial. «Espero que el gobierno y diputados se enteren de la forma de gobernar de este hombre».

«También le pido a las comunidades aborigen que me apoyen, realmente me siento discriminado porque mi piel es oscura, siento que hasta me niegan el derecho de que mi hijo pueda estudiar, que tenga una mejor calidad de vida», concluyó.

