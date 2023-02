En Santa Rosa, el legislador porteño y empresario gastronómico participó de charlas con emprendedores junto a Maquieyra y su primo político. Además, estuvo en la manifestación que se concentró a la espera de la sentencia por el asesinato de Lucio Dupuy.

En el pueblo de Doblas, en tanto, estuvo con familiares, emprendedores y productores rurales.

“Hace 20 años visité Santa Rosa y me sorprendí por la energía, el ánimo y la sensación de una ciudad pujante y que prometías crecimiento, desarrollo y productividad. Ahora, la noto más apagada y triste que en ese momento”, dijo García Moritán a Diario Textual. “La noto con necesidad de renovación de gestión. Siento que Martín Ardohain es una persona que, por sus características, su forma de hacer y su forma de gestión, le puede dar ese salto de calidad que necesita la ciudad. Y la gente lo percibe así: lo ven como una persona que tiene características diferentes a la política tradicional”, expresó.

La Pampa abrirá este domingo 12 el calendario electoral. En Juntos por el Cambio, el PRO enfrentará a la UCR. “El radicalismo tiene sus valores, pero no tiene el poder de renovación y cambio que sí proponen Maquieyra y Ardohain. Hay una propuesta clara y diferente y la gente la ve como clara y diferente. Esto me anima a creer que puede haber buenos resultados en la interna”, sostuvo García Moritán.

El legislador porteño dijo que el país “necesita un cambio urgente” de rumbo. “La sociedad está pidiendo ese cambio urgente. Y yo siento que los argentinos necesitamos volver a tener proyectos y propósitos. Tenemos que volver a creer que podemos ser potencia y ser un país importante. Pero creo que la política tiene que empezar a dar señales de que podemos ir en esa dirección. Y transmitir un mensaje diferente”, dijo.

Gurú

García Moritán recordó sus dichos en 2021 que auguraban un dólar a $400. Hoy, una marca cada vez más cercana. “Me duele y lamento mucho que se haya cumpliendo eso que dije… Porque ese dólar a 400 pesos significa que nuestros pesos, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestras inversiones no valen nada. Es el empobrecimiento de nuestra economía. No quise hacer una predicción. Solo pretendí avisar que este modelo económico que proponía el Gobierno iba destinado al fracaso. Si es un mercado hay mucha papa, la papa vale menos. Eso pasa con nuestros pesos. En Argentina tenemos muchos pesos y cada vez menos dólares, por lo que es lógico que, si la inflación es del 100 por ciento, de mínima el dólar va a valer el doble en un año”, dijo. “No hay que resolver todo con emisión. No se puede gastar por encima de nuestra capacidad y no se puede encontrar fundamentos para invertir más. La única respuesta que siempre encontramos es más impuestos y más trabas. Y eso por supuesto que a las empresas los espanta y así hay menos dólares y más empobrecimiento”.

Las medidas de Massa

Dijo que son “parches” las medidas del ministro de Economía, Sergio Massa. “Lo único que está haciendo es empujar para adelante el problema. Es cierto que hay un cambio de narrativa, que es importante… Porque veníamos de una narrativa en el que el Gobierno escupía al sector privado y ahora Massa ha cambiado y ha demostrado que el privado es importante en la generación de riqueza. Sin embargo, insisto, no ha enfrentado ninguno de los problemas. Los ha empujado para después de las elecciones y es algo que deberemos enfrentar. No se puede negar que la Argentina tiene problemas de fondo”, expresó.

Tuvo un párrafo para el presidente Alberto Fernández. “Hace tiempo que dejó de gobernar a la Argentina. Hoy está desconectado del país. Lo único que hace es recorrer el país, en campaña, y decir disparates. Culpa de todo a la ciudad de Buenos Aires”, dijo.

“Yo quiero estar”

También se refirió a la situación de Republicanos Unidos, que tiene como principal referente a Ricardo López Murphy. “Vamos a tener un candidato a presidente, a jefe de Gobierno y a gobernador. Vamos a competir al PRO yal radicalismo por las posiciones de poder. No solo con el objetivo de ganar si no también de seguir creciendo”, dijo. “Yo quiero estar en el equipo de los que podamos recuperar al país. Este año será un año vértice, en el que se va a recuperar los valores republicanos y morales de la Argentina. Que me pongan de 2, de 4, o de aguatero, yo juego donde me digan, pero quiero ser parte”.

¿Milei en Juntos?

El dirigente abogó para que Javier Milei pueda sumarse a Juntos por el Cambio. “Es muy importante que Javier y los libertarios estén en Juntos. Primero porque representan al 17 o 18 por ciento de la población y necesitamos de todos los que crean que con esfuerzo y desarrollo privado se va a salir adelante”, expresó.

“Además, creo que empuja la agenda hacia la dirección que se necesita ser empujada. Nosotros no somos anarcolibertarios, pero entendemos que Milei nos, en la discusión y el debate, nos ayuda a nosotros a poder presentar en un marco de mayor equilibrio muchas de las propuestas. Nosotros lo queremos adentro”, agregó.

Por lo pronto, el líder de Libertad Avanza pareció sepultar toda posibilidad de llegar a un acuerdo con Juntos por el Cambio. “Con Juntos por el Cambio no puedo tener nada”, lanzó recientemente.

Caso Lucio

García Moritán, en su visita a Santa Rosa, también estuvo en la manifestación en el Centro Judicial, en momentos en que se leía la sentencia contra las dos acusadas del asesinato a Lucio Dupuy (5 años). “Le prometí a mi hija Ana de un año y medio que lucharía por cambiar la Argentina que hoy tenemos, y los acompaño en el dolor, ojalá nunca más haya Lucio y este caso sirva para que a nadie se le ocurra violentar los derechos de los niños”, declaró frente a quienes estaban reclamando una sentencia ejemplar.