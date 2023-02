Desde el Frente de Izquierda Unidad recordaron que no es obligación de las personas de ir a votar. “Vamos en una lista unitaria, con todos los partidos que integramos el frente en La Pampa (PTS-PO-MST), para las elecciones generales del 14 de mayo, ya que no tenemos interna a disputar, este próximo domingo 12”, dijeron, en un comunicado de prensa. “La realidad es que las elecciones del 12 de febrero no son ni abiertas ni obligatorias, aunque en la página oficial del Tribunal Electoral tenga esa denominación, algo que es bastante engañoso para quienes tienen miedo de tener que pagar una multa, y piensan que deben ir, obligatoriamente, a votar este domingo. Son obligatorias, pero no para todos, sino para los partidos que tienen más de un candidato. Son abiertas, para lo que no están afiliados, pero para los que están afiliados solamente pueden votar en su partido. Los/as ciudadanos/as que estén afiliados a un partido político sólo podrán votar en la interna en la que esté su partido, pero no en la de otro. De esta forma, habrá mesas separadas para votantes afiliados y para los independientes”, agregaron.

“Alertamos de esta situación para que, quienes nos han venido votando en las elecciones y apoyan nuestras ideas, no caigan en estas maniobras engañosas. Desde el Frente de Izquierda Unidad luchamos por una alternativa de independencia política de las y los trabajadores”, finalizaron.

