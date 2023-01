El estremecedor testimonio de la mujer que denunció a Dani Alves por agresión sexual

Al pasar las horas, durante la madrugada, un hombre se les acercó para invitarlas a pasar tiempo en una parte VIP del boliche. Al principio se negaron, pero ante la insistencia del sujeto aceptaron acompañarlo.

Al llegar, se encontraron con otros tres hombres, uno de ellos el futbolista Dani Alves, quién en un momento les comentó a qué se dedicaba.

Según el medio español, en un momento Alves empezó a molestar a las mujeres, acercándose a ellas y molestándolas. Hasta que, en un momento quedó a solas con la víctima y comentó que en ese momento «le agarró la mano con fuerza y Alves se la llevó a su pene».

El testimonio continúa, en ese momento Alves le señala a la mujer una puerta y la obliga a entrar. Dentro, de lo que parece ser un baño, la víctima aseguró que «me obligó a sentarme luego encima de él, me tiró al suelo y forzó a hacer una felación, a lo que me resistí activamente. Entonces, me abofeteó, levantó del suelo y penetró hasta eyacular. Finalmente, me pidió que saliera después de él».

En estado de shock, la mujer saló del baño y buscó a sus amigas para retirarse del establecimiento. Pero en medio de un ataque de llanto, varios empleados de la discoteca se dieron cuenta que algo le pasaba y le ofrecieron ayuda.

Allí, varios de ellos llamaron a la Policía y a una ambulancia para poder asistir a la víctima. Luego del testimonio que brindó a las autoridades, se le realizó un examen en busca de restos biológicos.