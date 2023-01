Cande Tinelli realizó un sorpresivo posteo a través de sus redes sociales para contar lo que realmente sucedió con Coti Sorokin, con quien tenía una relación hasta no hace mucho tiempo que se terminó de disolver. En su cuenta de Instagram, reveló detalles de la ruptura y le pidió a sus seguidores que «no quiero hablar más de este tema ni iluminar a esta persona».

Frente a idas y vueltas, finalmente la pareja de Cande Tinelli y Coti Sorokin llegó a su fin. Se los vio juntos más que nada cuando era jurado de Canta Conmigo Ahora, el reality show que condujo Marcelo Tinelli por El Trece. Al respecto de la separación, la hija del «Cabezón» rompió el silencio.

«Quiero aclarar que no me separé por una infidelidad», indicó Cande. De todas formas realizó una fuerte advertencia: «Al menos no estaría enterada de eso. Si saben algo, los leo». Ambos hasta deslizaron la idea de casarse en un futuro, pero todo eso se esfumó y por lo que se ve, quedaron en muy malos términos.

«Ya de los hombres nada me sorprende. Mujeres, hay que bancarnos entre nosotras siempre», concluyó el posteo de Cande. Por su parte, Coti se encuentra en la antesala del festival «Medio y Medio» en Uruguay, donde se presentará el jueves 26 y el viernes 27 de enero, luego de su paso por la pantalla de El Trece.

Paula Chaves dijo lo que nadie sabía sobre su relación con Pedro Alfonso

Una noticia generó revuelo en la farándula argentina. Paula Chaves dijo lo que nadie sabía sobre su relación con Pedro «Peter» Alfonso y causó conmoción en la TV. La conductora y actriz se refirió a la difícil convivencia que tiene junto a su esposo y colega de la obra de teatro en la que actúa en Villa Carlos Paz.

Mientras está enfocados en Un plan perfecto, Paula fue consultada sobre cómo es trabajar junto a su marido. «¿Se llevan bien? Porque también Carlos Paz es como que te apacigua un poco», le preguntó el periodista de un móvil de Implacables (El Nueve).

Sin embargo, y de manera sorpresiva, Chaves contó que la relación no está siendo del todo buena: «No nos estaría pasando. La realidad es que nos estamos peleando bastante». De todas formas, aclaró: «Pero lo bueno es que sabemos pelear porque nos acostamos peleados pero nos levantamos ya amigados».

Asombrado por la respuesta, el periodista indagó acerca de los conflictos que tienen Paula y «Peter». «¿Y por qué pelean? Si se puede saber…», consultó. Y la actriz señaló: «Viste que Pedro tiene la fama de ser bastante intenso con el tema de las correcciones y todo… y yo tengo que reconocer que no tengo muchas pulgas».