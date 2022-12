Un niño amenazó a Papá Noel en una carta y se volvió viral: «Pareces lento y fácil de matar»

La respuesta de Papá Noel no tarda en llegar y le explica el motivo de la ausencia del segundo regalo. «Pediste dos regalos muy caros y Santa no puede hacer mucho» y le explicó que tenía que ser agradecido con lo recibido, sino iba a ubicarlo en la lista de «niños malos» el próximo año.

Pero Jeremy, todavía disconforme le respondió: «Querido Gordito, tus amenazas no me asustan. Jugué tu juego y no cumpliste. Esto no está bien. Te daré una semana y luego pagarás. Jeremy». Eso no es todo, sino que como posdata, el pequeño le remarca que está mal «tener elfos de esclavos para fabricar juguetes».

Ante esta situación Santa responde la carta explicándole al pequeño que ya habló con sus padres y les pidió que le retiren el regalo que dejó en Navidad, por su mal comportamiento. «Ahora no tienes nada. Una vez que aprendas a ser agradecido, tal vez puedas recuperarla. Estoy decepcionado contigo Jeremy«, sentenció.

Frente a este «sucio movimiento de Santa», el joven Jeremy le respondió por última vez y lo amenazó. «Papá Noel: no me gusta ese truco que hiciste con mis padres. Estás en mi lista de malos ahora. Deberías tener miedo, porque pareces lento y fácil de matar. Disfruta de tus galletas el próximo año porque serán veneno. Espero que mueras, Jeremy«.