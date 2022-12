El precandidato a intendente por la UCR ratificó que su competidor «presentó la lista fuera de térmiono», pero dice que permitirá que «se expida la gente».

Federico «Colo» Roitman presentó una lista para competir por la candidatura a la Intendencia de Santa Rosa dentro del radicalismo. Ya había lanzado esa postulación con el respaldo de Daniel Kroneberger. Los otros postulantes son el radical Francisco Torroba y el macrista Martín Ardohain, ambos actuales diputados provinciales.

Roitman, de 42 años, lleva como compañera de fórmula a María Alejandra Pino (50), una militante vecinalista del Plan 5.000. Los primeros lugares de la lista de precandidatos radicales son Rodrígo Catrón Mendía, Fabiana Nungeser y Carmelo de la Campa. El postulante a juez de Paz es Darío Molinari.

Ante la hipótesis de que una movida con dos candidatos a la Intendencia por parte de la UCR beneficia la postulación de Martín Ardohain por el PRO, y que esa maniobra la impulsaría Daniel Kroneberger, Roitman intentó aclarar: «No, no… (Daniel) Kroneberger no se metió para nada con eso, es más hace 7 u 8 días que no hablo con él».

– Pero vos formas parte de ese espacio… ¿o no?

– Sí, estaba con él, pero luego las negociaciones y acuerdos salieron para otro lado. Ayer yo cumplí con la palabra que di hace dos años, cuando dije que quería ser candidato a intendente. ¿Cómo fueron las negociaciones o acuerdos?… yo no participe de eso. Yo presenté en tiempo y forma mi candidatura con los vales correspondientes.

– ¿Torroba presentó a destiempo su candidatura, como trascendió?

– Se tendrá que expedir la Junta Electoral, por lo que tenemos entendido presentó la lista fuera de término. Soy de los que prefiere que se expida la gente y no los escritorios, pero la realidad creo que fue esa. De todas maneras, no voy a impugnar a Torroba y lo hago para que la gente pueda elegir. No sé qué hará Junta Electoral, pero yo no voy a realizar ninguna impugnación.

Fuente El Diario