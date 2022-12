El ex intendente y actual concejal del Movimiento Popular Veinticinqueño (MPV), David Edgardo Bravo, había adelantado a este diario que encabezaría la lista a nivel municipal de cara a las elecciones del año próximo. «Quiero volver a ser intendente de mi ciudad», aseguró. No obstante, antes de la presentación de la nómina y la documentación, no fue posible saber quienes lo acompañarían. Finalmente el sábado la blanqueó.

A la postulación a intendente de Bravo, la acompaña en el cargo de vice Vanesa Mariel Sosa, también concejala. En el segmento de ediles titulares, figuran Héctor Horacio «Tino» Facal, Marianela Jaqueline Fernández, Lázaro Emanuel Durán, Liliana Ester Montecinos Marín, Marcos Leonel Ibáñez, Jesica Daiana Martínez y Osvaldo Moyano.

Mientras que como concejales suplentes fueron anotados Paola Leticia Ponce, Rubén Darío Avecia, Daniela Angélica Ávalo y Carlos Eduardo Reyes. Para el cargo de juez de Paz, fueron nominados Sabrina Soledad Amitrano (titular), y Jorge «Santy» Papeix Maya y Claudia Silvina Oses (suplentes), según se informó.

Fuente La Arena