El presidente del Consejo de Administración de la CPE, Alfredo Carrascal, realizó un balance general sobre el año que termina y las expectativas que genera 2023.

«Cómo no empezar estas líneas al filo del cierre del año sin referirnos al mayor logro deportivo de los últimos tiempos; cómo hacerlo sin aludir a la enorme alegría que nos embarga por estas horas. Para muchos, a la felicidad por el triunfo en Qatar, se suman dos logros de nuestras queridas Abuelas de Plaza de Mayo: la recuperación de la identidad de los nietos 131 y 132, producto del trabajo, el tesón y la lucha», celebró Carrascal.

Y amplió: «Cerramos un año que también nos deja dolores y cuentas pendientes. Y un intento de magnicidio. La partida de Hebe y la revelación más descarada de una trenza entre una parte del poder judicial y los poderosos de siempre. Milagros Sala y “Pepín” Rodríguez en cada punta del mismo lazo. La ley de medios que sigue trunca. Amagues y retrocesos de un gobierno nacional que nos tiene bastante desorientados. En La Pampa, el río que no vuelve. Y en el mundo una guerra que no acaba. Y los femicidios y la violencia. Y las fake news. Muchas cosas se juegan el próximo año en Argentina. Las contiendas electorales no serán ajenas a la marcha de nuestras organizaciones. Ojalá que asistamos al debate de ideas que dignifique a la política y que las elecciones consagren las mejores propuestas. Las que incluyan a las mayorías populares, a la producción, la salud y la educación, a la ciencia y el trabajo.

«BISAGRA».

El titular de la entidad solidaria definió que el año que viene será bisagra.

«El 2023 será un año bisagra. El año próximo vencen muchas de las concesiones de las centrales hidroeléctricas y entonces se sabrá qué nos depara el futuro. Porque no es lo mismo poner las centrales hidroeléctricas al servicio de la producción y el trabajo, que dejar que sigan siendo la vaca lechera de las multinacionales y los amigos del poder. Será el año en que se sume otra interconectada -Anguil- a la red de telecomunicaciones de nuestra CPE. El año en que avancemos con nuestro propio proyecto de energías renovable y en el que analicemos por dónde seguir y elegir el modo, si de telefonía móvil hablamos», dijo.

Y completó: «Son muchas las incertidumbres como tantas las certezas. El cooperativismo sigue siendo la gran oportunidad de construir un mundo mejor. Desde la CPE seguiremos apuntalando el trabajo solidario y los proyectos cooperativos, estrechando vínculos con las instituciones del medio; apoyando a nuestros creadores, artistas, poetas, compositores y colaborando con las agrupaciones solidarias. También construyendo una relación de respeto y dignidad con cada una de las autoridades. Redoblaremos los esfuerzos. Estamos convencidos de que el cooperativismo es la herramienta, que la solidaridad es el modo. Y en nuestro caso, como CPE, porque fue de nuestras abuelas y abuelos y será de nuestras nietas y nietos».

Fuente La Arena