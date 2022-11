Silvana Cappello, la mamá de María Agustina Fernández, la joven pampeana asesinada en Cipolletti, viajó desde Santa Rosa a esta localidad rionegrina para formar parte de la marcha a 25 años del Primer Triple Crimen ocurrido en 1997.

Silvana, de esta forma, se sumó al pedido de justicia por el femicidio de las hermanas Paula y María Emilia González y Verónica Villar como así también recordó la búsqueda de justicia por el crimen de su hija ocurrido el 2 de julio de este año en el departamento de Pablo Parra, en Cipolletti.

Capello dialogó con periodistas de LU19 La Voz del Comahue y aseguró que viajaron desde La Pampa para seguir luchando y que espera que el caso de Agustina «sea el último». Por su parte mencionó que tuvieron una reunión con el abogado de la familia y con el perito que está trabajando con muchas pruebas, por lo cual esperan novedades para las próximas semanas.

A su vez, en sus redes sociales volvió a recordar a su hija. En esta ocasión recordó el momento en el que quedó embarazada de Agustina, cuando tenía 21 años.

«No va a ser fácil me dijeron, me parecía el mayor desafío de mi vida, dejando de lado sueños que uno creía valiosos, todo era material, hasta que la vi, la sentí tan mía, tan mía. Para que 19 años después me sienta tan culpable de haberle querido desear un futura, otra vez lo material ganó, perdí al ser más valioso que Dios me dio», expresó.

«SIN PAUSA».

Fuentes consultadas por el medio LA MAÑANA DE CIPOLLETTI comentaron que en el último mes el equipo fiscal viajó hasta la provincia de La Pampa, donde vivía la víctima, para entrevistarse con su familia y círculo de amigos.

Si bien no brindaron detalles sobre los resultados de estas tareas, sí informaron que la investigación sigue a paso firme y «avanza por todos los caminos posibles» con mucho compromiso por parte de la fiscalía, que busca dilucidar el hecho desde hace casi cuatro meses. Sin embargo, todavía no hay datos certeros sobre quién fue el autor del crimen, por lo que queda un largo camino por recorrer.

Además, el perito que fue contratado por la familia de Agustina, Eduardo Prueger, publicó en sus redes sociales que está trabajando «sin pausa» en el caso, texto que fue acompañado por una foto de la sede de la Unidad de Investigación Técnico Científica de la ciudad de Viedma.

Fuente La Arena