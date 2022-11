A 21 días del debut de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, la preocupación por la lista de lesionados crece más y en las últimas horas no hay buenas noticias para Lionel Scaloni.

Es que, en España crece la posible baja del futbolista del Villareal, Giovanni Lo Celso quien, si bien parecía tener una lesión muscular menor, el mediocampista podría estar más complicado y en el peor de los casos tendría que operarse.

Hasta el momento, desde el conjunto español no emitieron ningún comunicado oficial sobre el grado de lesión del argentino, pero los medios locales aseguran que lo del ex Rosario Central no sería un “desgarro chico” como se especulaba inicialmente.

Estiman que el volante podría haber sufrido un desprendimiento en dicho músculo, por lo que la recuperación ya no serían tres semanas, y Lo Celso podría estar hasta un mes y medio lejos de las canchas, lo que significaría perderse la Copa del Mundo.

En las próximas horas, el rosarino se someterá a nuevos estudios médicos para determinar el grado de la lesión muscular que sufrió en el encuentro que el Villareal perdió 1 a 0 contra Athletic de Bilbao.

“El panorama es pesimista. Le van a hacer un estudio más. Van a decidir si lo operan o no y después se comunica. Si lo operan, son más de 8 semanas de recuperación. Todavía no está definido”, aseguró en sus redes sociales el periodista Gastón Edul.

Quién podría ser el reemplazante de Giovanni Lo Celso

A la espera de los resultados, Lionel Scaloni ya deberá empezar a afinar el lápiz para definir lo que será la lista oficial para el Mundial de Qatar 2022.

El entrenador tiene entre los preseleccionados una serie de jugadores que podrían reemplazar al exCentral. Y acompañar a Leandro Paredes y Rodrigo De Paul en el mediocampo.

Alejandro Gómez y Alexis Mac Allister aparecen como dos de los candidatos, mientras que Enzo Fernández también podría ser una alternativa o incluso Exequiel Palacios.

Otro de los nombres que se manejan ya que son parte de la lista preliminar son Guido Rodríguez, Thiago Almada y Nicolás Domínguez, aunque con distintas características.