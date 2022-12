-¿Cómo ve al país en la actualidad?

– En el análisis político, a nivel global, uno tiene que consensuar con uno mismo los procesos electorales, que están transcurriendo y los que han transcurrido. Han ido a calificar los mandatos, pero con un enojo de la sociedad mundial por una crisis que se está atravesando. Sobresale que el enojo de la sociedad está castigando a quien está gobernando, y eso hay que atenderlo.

El gobierno nacional dió respuestas ante lo peor que atravesó la sociedad mundial, que fue atender la vida en el peor momento de crisis sanitaria. Eso, seguramente se va a valorar. También vino una guerra que desestabilizó a las economías del primer mundo, las más estables, llevándolas a tener una inflación que no la tenían considerada, ni la habían vivido. En Argentina, después de cuatro años de sometimiento y de endeudamiento, no hubo tiempo de acomodarnos porque nos tocaron estas dos cosas. Esto se está atendiendo con un Estado presente. Ahora viene la economía, y las peores variables macroeconómicas se están empezando a acomodar, con un trabajo serio, pausado, a veces boicoteado, y sufriendo los encontronazos de quienes no quieren permitir que el peronismo vuelva a ser la solución a los problemas.

– ¿Y a la provincia cómo la ve?

– En la provincia tenemos una ventaja adicional, que es haber tenido un gobierno, en la cabeza de Sergio Ziliotto, que está permanentemente atendiendo las necesidades de la sociedad. Hoy podemos decir que el gobierno de Sergio es sobresaliente, y no tiene para la oposición un lugar donde pararse, para denostar las políticas de Estado. A eso hay que agregarle contenido político, que la política se empodere de esa gestión, para que nosotros podamos seguir manteniendo un gobierno peronista que atiende las prioridades de la sociedad.

– El PJ quedó muy marcado por lo que sucedió en las últimas elecciones. Algunos dirigentes hablaron de una falta de autocrítica por lo que pasó ¿Cómo están las distintas líneas de cara a lo que viene?

– Yo creo que en la cabeza de los principales dirigentes, por sobre todas las cosas va a primar la responsabilidad de saber atender el momento. Seguramente habrá un acuerdo general con los principales dirigentes a la cabeza porque lo que está en juego es demasiado, los riesgos son muy fuertes. Está en juego la dignidad de los pampeanos y pampeanas. Los acuerdos internos, nunca pueden hacer peligrar un proceso electoral, creo yo. Tenemos que considerar lo que dice la oposición y después mirar para adentro lo que estamos haciendo, hay que mirar lo que un dirigente de JxC dice sobre el pueblo argentino, sobre la democracia, o lo que dicen que hay que hacer con el mundo del trabajo o con la deuda. Creo que escucharlos nos hace tomar más responsabilidad para saber dónde está el adversario.

– ¿Qué porcentaje de acuerdo hay?

– Haciendo un análisis, y por algunas reuniones que participé, creo que el acuerdo general ya está, faltan algunos ajustes, pero el objetivo es uno solo, y es darle bienestar a la sociedad.

Desde Identidad Peronista creemos que tiene que haber una provincia gobernada por el peronismo, con un Estado presente, y con la creación de una identificación productiva que nos permita crecer.

– ¿Ese proyecto lo debe encabezar Ziliotto?

– Nosotros no tenemos ninguna duda. Este gobierno tiene una horizontalidad que nos permite influir con nuestras propias energías cada vez más, porque somos convocados ante la toma de decisiones para hacer nuestros aportes. Desde ahí creo que no puede haber nadie que diga que Ziliotto no tiene que seguir siendo gobernador, nadie duda de él. Y creo que el consenso es de todas las líneas y de la sociedad. Su gestión es indiscutible, ahora hay que agregarle el empoderamiento del militante para convencer a toda la sociedad que está dolida, que está insatisfecha, que por ese enojo vote en contra de toda esa posibilidad de bienestar que ofrece el peronismo, y por las cuestiones globales no pudo lograr. La oposición ya te dice lo que va a hacer, y es atacar lo colectivo y lo individual.

– Usted aspiró más de una vez a ser intendente de Santa Rosa ¿Cómo cree que debe seguir la ciudad?

– Creo que Luciano di Nápoli tiene que continuar, tiene que volver a ponerse a consideración de la sociedad, porque forma parte del mismo diagnóstico que hago para la política. Ha impulsado todo lo que pudo con las limitaciones que tuvo esta gestión, porque llevamos tres años, con casi dos de pandemia, donde hubo que atender lo urgente por sobre lo importante. Todos tenían un proyecto que hubo que frenar, pero nosotros desde IP consideramos que debe continuar, siempre dependiendo de lo que Luciano esté pensando, no lo he hablado con él. Supongo que su proyecto de gobierno es el de continuar, y seguramente hablaremos con Luciano, desde el apoyo claro.

-¿A qué aspira Jorge Lezcano para el año que viene?

– Mi aspiración personal está en poner todo lo que tengamos, desde lo personal y desde lo colectivo con IP, en que el peronismo siga siendo gobierno. Y en cada una de las localidades impulsar la mayor movilidad de las bases para aportar impulso, y renovación donde haga falta, para que no haya ninguna duda de un triunfo peronista. No tengo aspiraciones personales de ocupar un lugar en este momento, que es un momento difícil, donde hay que empoderar a la militancia. Los medios masivos porteños nos imponen una agenda que solo se puede contrarrestar con el trabajo del militante para ayudar a ver con claridad qué nos pasó en el mundo, qué puede hacer el peronismo para contrarrestar eso, y devolver esperanzas a su población.

«Es el eje de la política».

Lezcano consideró que al escenario de la política nacional «lo va a ir diseñando Cristina, porque ella es la ordenadora de la política en este país. Alguien puede decir que es la ordenadora del Frente de Todos, yo digo que es el eje de la política argentina. Un tweet de Cristina diseña un campo político, aunque sea de coyuntura, porque sus opiniones son consideradas para todo el arco político». Y en esa línea aseguró que Cristina será la actora principal en el diseño de la campaña que se viene.