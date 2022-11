«Fue todo muy rápido, el jueves me llamaron del club. Entre el viernes y el sábado definimos todo. Si bien el club está en una situación particular, uno no dudó en aceptar porque conoce a Independiente», explicó el flamante DT, que comenzará su carrera al frente de un plantel, en diálogo con TNT Sports Chile.

Stillitano trabajó en el Rojo de Avellaneda junto a Ariel Holan entre 2017 y 2019. Fue ayudante de campo y también estuvo a cargo de la Reserva, donde dirigió a varios integrantes del plantel profesional: «A la gran mayoría ya los dirigí, por eso era una oportunidad que no podía dejar pasar».

El nuevo DT arribará al país el sábado y se pondrá a definir una de las cuestiones fundamentales: los integrantes de su cuerpo técnico. Pro lo pronto, confirmó a Damián Albil como entrenador de arqueros y a Alejandro Tocalli en el rol de preparador físico, le falta sumar dos ayudantes de campo. Uno podría ser Guillermo De Lucca, exDT de Dock Sud.

«Me dijo que no dude en agarrar Independiente»

Leandro Stillitano cumplía el rol de ayudante de campo de Gustavo Quinteros en Colo Colo de Chile. «Fue el primero que supo. Cuando hablé con él, me dijo que no dude en agarrar Independiente, que tenía capacidad y un recorrido importante, a pesar de mis 39 años. Además, me resaltó que conozco el club», aseguró el técnico de 39 años.