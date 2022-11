“Quizás sea necesario que ella esté. No es que estoy lanzando la candidatura de Cristina y seguramente me lo va a reprochar”, dice Carlos Zannini pero, por el contrario de lo que creía, el procurador del Tesoro nacional y hombre de máxima confianza de la vicepresidenta aún no recibió ninguna recriminación por hablar de la postulación del año próximo. “CFK 2023”, arenga Mayra Mendoza cuando está a minutos de ingresar al despacho de la titular del Senado y mostrar su entusiasmo por una candidatura después del acto en Pilar: tampoco le hace ningún pedido para desactivar esa posibilidad y su líder contesta con una sonrisa para la foto que queda retratada en el celular de la intendenta de Quilmes. “Cristina es sinónimo de garantía, Cristina es el futuro”, lanza Andrés “Cuervo” Larroque después de haber cantado junto a Axel Kicillof por “Cristina presidenta” mientras la exjefa de Estado lo deja correr. A ninguno de ellos les adelantó la estrategia electoral, pero hace entusiasmar a una militancia que a ocho meses de la presentación de las listas reclama su nombre en la boleta.

Cuando PERFIL quiere ir más allá de estas proclamas, los dirigentes que comparten horas con Cristina Kirchner coinciden en que no saben si la vicepresidenta volverá a ser candidata a presidenta, pero se muestran habilitados para subir a la vice a escena y no hay, hasta ahora, un mandato contrario. Un espacio acostumbrado al verticalismo se enfervoriza cada vez más con esta posibilidad que el viernes en público la propia vicepresidenta habilitó.

En su reaparición pública, Cristina Kirchner estrenó eslogan: “Es posible hacerlo, porque ya lo hicimos”, dijo desde Pilar para pocos minutos después lanzar que hará “lo que tenga que hacer para que el pueblo recupere la alegría”. Si se trata de comparar modelos, el kirchnerismo cree que corre con ventaja con la campaña 2015. Los años pasaron, el macrismo gobernó y la vicepresidenta está dispuesta a mostrar que lo hizo mejor.“Hagámoslo con los números”, insiste.

La campaña se centrará en la economía. Sobre la gestión de Alberto Fernández, podrán marcar las discusiones internas que dieron para mejorar los ingresos de los trabajadores y ayudar a los más vulnerables. Después de que este viernes Cristina Kirchner pidiera un bono, en la intimidad de la vicepresidenta aseguraban que esa medida será anunciada en los próximos días “y al aumento de las prepagas lo dividieron en dos”, advirtieron sobre el 13,8% de incremento que se había autorizado a las empresas de medicina para diciembre. Después de la crítica de CFK, este porcentaje se dividirá en dos tramos del 6,9% y se implementará un nuevo esquema para la suba del servicio.

“La candidatura de Cristina está naciendo desde abajo. Yo no sé si quiere ser candidata, lo que sé es que tiene algo para mostrar y competir. Eso es lo que empezó a hacer”, dicen desde su entorno. A dos meses del intento de asesinato, la vicepresidenta vuelve a la escena pública fortalecida y en tono de campaña. El 17 de noviembre será la única oradora de una militancia que en 2019 aceptó la postulación de Alberto Fernández pero que ahora presiona para que sea ella quien asuma el rol protagónico.

Lo hace mientras la justicia también la mira. “Me quieren de acusada pero no de víctima”, dijo la titular del Senado por la falta de acción en la causa por el intento de asesinato. Por el contrario, en las próximas semanas, el juicio contra la vice en la causa vialidad llegará a su fin. También habrá novedades de la Cámara Federal de Casación Penal que analiza el pedido de reapertura de la investigación por el Memorándum con Irán y el expediente de Hotesur y Los Sauces. Ella también mira a la justicia y les avisa que es competitiva