Tras ser el primer y único testigo de la primera audiencia del juicio por el crimen de Lucio Dupuy, su papá, Christian Dupuy, escribió un mensaje en sus redes sociales sobre sus sensaciones a raíz de esta experiencia.

El padre de Lucio declaró durante 45 minutos frente al abogado querellante José Mario Aguerrido y otros 45 minutos frente al resto de los letrados.

La audiencia atrajo la atención no solo de La Pampa sino también de todo el país lo que se reflejó con la presencia de una gran cantidad de medios de comunicación de diversas localidades del territorio pampeano como así también de otras provincias.

MENSAJE.

¿Qué dijo Christian tras su declaración?.

Utilizó, como viene haciendo en estos días, su perfil de Facebook.

Días atrás, en un sentido mensaje, y a horas de declarar en la Ciudad Judicial, se preguntó qué no sabía cómo iba a reaccionar al «verles la cara» a las acusadas. No obstante, eso no pasó porque solicitó el mismo día que no estuvieran en la sala.

Ahora, el papá de Lucio difundió unas palabras sobre todo de agradecimiento a las personas que lo acompañaron.

«Quiero ser un agradecido con cada uno que envío un mensaje de apoyo, y con cada uno que se acercó y me brindo un abrazo y unas palabras», posteó.

Y amplió: «Cada llamada, todo, todo, todo. Fui muy seguro y tranquilo, gracias a la contención de los profesionales que me rodearon, a la familia y amigos. Besos grandes y abrazos»

Fuente La Arena