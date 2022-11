El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, ponderó la necesidad de seguir trabajando para «profesionalizar» y darle «mayor capacidad» a ese organismo, consideró que la reaparición del exagente Jaime Stiuso «no lo influye» porque «es una figura del pasado» y señaló que el expresidente Mauricio Macri demostró durante su gestión tener una «adicción» al «espionaje ilegal».

En una entrevista brindada a Télam, el dos veces exministro de Defensa analizó el devenir del sistema del sistema de inteligencia argentino, se refirió al accionar de la justicia en relación a la investigación del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la problemática narco en Rosario y a las elecciones de 2023.

-El presidente Alberto Fernández habló, desde el comienzo de su gestión, de «los sótanos de la democracia» y criticó la labor que hizo la AFI durante el macrismo ¿Cómo describiría esos años?

-Lo que existió durante todos los años de gestión de (el expresidente Mauricio) Macri fue una adicción sistemática al espionaje ilegal. Es muy importante la elevación a juicio oral que hace el fiscal (Franco) Picardi, porque se toma el trabajo, no solo de analizar específicamente la causa, (sino) considera además que la acumulación de prueba y la etapa investigativa está resuelta y por eso pide el juicio oral.

Toma un aspecto más integral de lo que sucedió y que involucra a Macri por espionaje ilegal sobre quienes eran sus propios seguidores. Se refiere a los casos de Diego Santilli y María Eugenia Vidal. Ese espionaje no era objeto de interés de la AFI, ni de la directora adjunta (Silvia Majdalani), sino que era objeto de interés solamente de Macri.

Entonces la realidad es que el expresidente Macri es un adicto al espionaje ilegal. Hay que recordar que había tenido una denuncia durante la gestión como jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claramente, hay una compulsión a hacer espionaje ilegal y a utilizar los recursos del Estado. Específicamente, los de esta Agencia para consumar ese objetivo.

-Se denunció al macrismo por infiltración de movimientos sociales y bases en el conurbano.

-Esas denuncias se llevaron adelante todo durante la gestión de (la exinterventora de la AFI) Cristina Caamaño. Algunas de las bases que se armaron en el conurbano no tenían sentido para que se lleven adelante y se levantaron.-Usted conoce el mito creado sobre la AFI y sus archivos. ¿A esta altura no se va a encontrar nada nuevo sobre el tema?

-Que siga existiendo el mito. Eso tiene que ver con lo que hizo Macri con la AFI.

Durante la entrevista, Rossi recuerda que fue Juan Domingo Perón quien creó la por entonces la Secretaría de Inteligencia, ya que las tareas asociadas no podían quedar en manos de las Fuerzas Armadas.

«Si no tenemos inteligencia, alguien la va a hacer y seguramente serán los poderosos, las agencias privadas u otro Estado terminará tomando información para servir a intereses que no son los de Argentina.

-En estos días reapareció una figura que marcó a la inteligencia nacional durante décadas, como es Jaime Stiuso, quien se presentó para dar información sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman ¿Qué significa la vuelta a la escena pública de este personaje?

-No me influye, no me interesa. Tengo otra obligación. Debo conducir la Agencia, tengo un plan de inteligencia que llevar adelante. Estamos en un objetivo de profesionalizarla, de darle mayor capacidad, de fortalecer la pertenencia de los agentes, de tratar de transmitir a los argentinos que la inteligencia es un bien estratégico de la Nación. En eso estamos enfocados nosotros, para mí Stiuso es el pasado.

-Situso es el pasado, ¿pero qué se hace con personas como él en la AFI actual?

-Se jubilan.

-La imaginación dice que esa son personas que retienen contactos de poder.

-Lo único que tienen que hacer es mantener la reserva sobre los años que trabajaron en la AFI. Salvo que ese estado de reserva sea levantado por un juez, pero se jubilan. Es el pasado, para esta Agencia, Stiuso es el pasado.