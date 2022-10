Lionel Messi confirmó que el Mundial de Qatar 2022 será el último que disputará con la Selección Argentina: «Hay un poco de ansiedad y nervios al mismo tiempo. Es el último, seguramente».Por un lado, no veo la hora de que llegue y, por otro lado, está el ‘cagazo’ de querer que nos vaya bien. Llegamos en un buen momento, por cómo se dieron las cosas, con un grupo muy armado y muy fuerte, pero en un Mundial puede pasar de todo, es dificilísimo» agregó el capitán del seleccionado argentino.

En el marco de un ciclo de entrevistas realizado el periodista Sebastián Vignolo, el capitán de la Selección aseguró que Argentina no es el «máximo favorito» en el mundial. Si bien aceptó que el equipo «es candidato siempre» en una Copa del Mundo, aconsejó «bajar los decibeles».

De cara al próximo Mundial de Qatar 2022, Messi afirmó que «hay selecciones que están por encima» de la Albiceleste. «Tampoco sé si somos los grandes candidatos, aunque sí Argentina es candidata a ganar siempre por la historia, por lo que significa y más ahora en el momento que llega», sentenció.

Las frases de Messi sobre la Selección argentina

«La gente está loca con la Selección, con lo que se viene. Por eso está bueno bajar un poco los decibeles, saber que vamos a competir, que le vamos a pelear de igual a cualquiera, pero no creer que ya somos los campeones. Hay que ir de a poquito, empezar a ganar el primer partido, que es fundamental. No va a ser fácil», analizó.

En relación al entrenador, Lionel Scaloni, declaró que «es una persona muy cercana, habla muchísimo con el jugador, intenta estar siempre para lo que sea y vive el fútbol muchísimo. Trabaja por y para el fútbol, le encanta lo que hace, sufre muchísimo los partidos y se merece todo lo que vive porque no fue fácil lo que le tocó agarrar. Él armó todo esto».

También tuvo palabras para el recuerdo de la obtención de la Copa América en el año 2021: «Cuando salimos campeones no lo podía creer, no sé cómo explicar ese momento. Era lo que me faltaba, uno de los objetivos para terminar de cerrar todo, para mí era fundamental poder ganar algo con la Selección porque si no me iba a quedar siempre la espina de las finales perdidas. Fue un momento que dije: ya está».

La suculenta oferta por la que Messi abandonaría el PSG

Lionel Messi llegó al Paris Saint Germain (PSG) en una transferencia gratuita después de no renovar con el Barcelona, con un contrato hasta junio de 2023. Sin embargo, en las últimas horas volvió a resurgir la posibilidad del retorno del argentino al Barcelona FC.

Si bien el capitán de la Selección Argentina tiene contrato hasta el año que viene con opción a renovación por un año más, la periodista Verónica Brunati en sus redes sociales, confirmó que “Lionel Messi volverá a jugar en el Barcelona de España el 1 de julio de 2023”.

Eduard Romeu, vicepresidente del Barcelona, habló acerca del posible regreso de la Pulga al equipo Culé y explicó que no habría problemas desde lo económico: «Lo recibiríamos encantados. No habría problemas en lo financiero porque vendría gratis».