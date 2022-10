El expresidente Mauricio Macri, luego de lanzar una advertencia contra Facundo Manes, confesó que su esposa, Juliana Awada, no quiere que se postule a la presidencia en 2023.

“No, no. Juliana no. Ella está de acuerdo en que sería bueno que no lo sea”, manifestó Macri ante una repregunta en una entrevista televisiva.

El expresidente coquetea con la posibilidad de presentarse a las elecciones de 2023, aunque no da pistas firmes. De hecho, Macri dijo que por ahora no es candidato a las PASO 2023, aunque minutos antes había hablado de su plan de gobierno.

Por otro lado, el expresidente aseguró que todavía lo respaldan quienes lo votaron en las últimas elecciones: “Estoy batallando por la gente de la cual no me olvidé. El 41% del 2019 hoy se amplió, la gente quiere más cambio”.

Finalmente, en diálogo con LN+, pidió poner fin con las internas en Juntos por el Cambio: “Hay ruidos que a los votantes no les gusta: cuando se privilegia de vuelta el individualismo, el ego que se descontrola”.