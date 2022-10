María Eugenia Vidal fue denunciada por enriquecimiento ilícito y lavado de activos

“Es decir, el patrimonio hasta ese momento declarado no alcanzaba para realizar esta compra, pero aun así lo compró, sin haber justificado hasta el momento la procedencia de la diferencia de efectivo que debió conseguir para su adquisición”, dice la presentación judicial.

La exgobernadora aseguró que la compra la realizó con una hipoteca. “Es el resultado del trabajo de toda mi vida, de la venta de mi casa anterior cuando me divorcié y de la mitad del auto que tenía con mi exmarido. Una mitad de la casa la pagué con eso y la otra, con una hipoteca de 10 años”, explicó en un medio de comunicación.

En la denuncia, el abogado destalla que según la propia Vidal, el departamento en mención, fue adquirido a un valor de 340.000 , mediante un “préstamo por USD 200.000 (doscientos mil dólares) otorgado por la Sra. Brenda Biondi, y el resto, es decir USD 140.000 (ciento cuarenta mil dólares), en efectivo”.

Sin embargo, el denunciante asegura que “resulta imposible que Vidal abonara u$s140.000 en efectivo, cuando había declarado como patrimonio neto USD 95.000”, y otra cuestión, Brenda Celina Biondi, quien le otorgó el préstamo para la compra, era la vendedora del inmueble, según dice la denuncia.

La polémica por la compra del departamento en Recoleta

El diputado Nacional por el Frente de Todos (FdT), Rodolfo Tailhade, hace tiempo ya había anunciado que iba denunciar ante la Justicia a la exgobernadora por “desvío de fondos” al considerar que la compra de un departamento en el barrio de Recoleta por parte de la actual legisladora “no fue legítima”.

“Lo importante es que la gente entienda que la compra del departamento de Vidal es un acto ficticio. Ella no podía aparecer como compradora porque no tenía forma de justificar semejante cantidad de plata. Sus declaraciones juradas informaban mucho menos. Se trata de una operación hecha con plata sucia, negra, que aparece de repente en una compra supuestamente legal. No hay denuncia en la Justicia sobre este tema, pero la voy a hacer si no se hace antes», remarcó Tailhade.

Al mismo tiempo, el legislador señaló que “hay una sospecha generalizada” que durante la gestión de Vidal como gobernadora “se desviaban fondos del Banco Provincia a múltiples negociados”.

“La sospecha se refuerza porque quién instrumentó la operación fue su contador, que era director del Banco Provincia. Que Vidal diga que no está acusada de corrupción es bastante gracioso a esta altura del partido”, había remarcado en esa oportunidad.