Los representantes estudiantiles indicaron que residen en la localidad vecina muchas de las personas que hoy asisten a las cursadas en las distintas unidades académicas de la Unlpam.

La agrupación estudiantil Franja Morada presentó un pedido para implementar el boleto universitario gratuito en el servicio de transporte urbano que vincula a Toay con Santa Rosa. El reclamo surgió a partir de un gurpo de estudiantes que viaja todos los días entre ambas ciudades para cursar estudios superiores.

Franja Morada elevó una nota a la rectora a cargo de la Unlpam, María Ema Martín para solicitar su gestión para el boleto estudiantil. «Solicitamos su gestión con quien corresponda para concretar el movimiento gratuito de estudiantes entre ambos puntos. Encontramos fundamento de tal pedido en la realidad de que Toay y Santa Rosa forman parte de un conglomerado, residiendo en aquella localidad muchas de las personas que hoy asisten a sus cursadas en las distintas unidades académicas de la Unlpam», expresan en el mensaje.

«Así como también el hecho de que no existe ningún tipo de subsidio para con el transporte Dumascat, encargado de la conexión Toay-Santa Rosa, como sí sucede con el transporte local EMTU dentro del ejido municipal de la ciudad de Santa Rosa», fundamentó la Franja.

Los representantes de la agrupación estudiantil brindaron una conferencia de prensa en las escalinatas de la sede central de la Unlpam para visibilizar la solicitud.

La consejera Candela Schmidt explicó que «desde Franja Morada, iniciamos una petición, mediante una nota, a la vicerrectora a cargo de la Universidad, para pedir que se hagan gestiones por el Boleto Estudiantil Gratuito, en el transporte de Toay a Santa Rosa».

«Esto es por pedido de muchos estudiantes, ante la dificultad de no contar con ese pasaje gratuito, como sí ocurre en Santa Rosa. Hoy en día, Toay, es el barrio más lejano de Santa Rosa, está todo dentro del mismo ejido urbano y por eso creemos que es importante que haya un pasaje gratuito», resaltó.

Candela recordó que se pagan $77 con descuento. «Es mucho para un estudiante y se tienen que limitar a viajar una vez a Santa Rosa y otra para Toay, para que no se le haga mucho gasto por día. Algunos estudiantes nos trasladaron que están dejando de cursar algunas materias, para no tener que viajar tantos días a Santa Rosa», dijo.

«Esto es una problemática, porque hace que no se aseguren las cursadas para los estudiantes y tampoco la accesiblidad a la Universidad», agregó Y recordó que «en Santa Rosa, desde el 2014, se logró el Boleto Estudiantil Gratuito, se logró una ordenanza y estudiantes de todos los niveles educativos, cuentan con un boleto gratuito. Pero, en la actualidad, no se están emitiendo las tarjetas estudiantiles de SUBE en Santa Rosa. O sea, que el estudiante que este año quiere sacar su nueva tarjeta, no lo puede hacer. No sabemos las razones, pero hoy en día, ese derecho tampoco se está asegurando».

«Hay muchos que tienen dirección acá o de otros pueblos y están viviendo en Toay. A esta petición la firmaron ya más de 500 estudiantes, porque están pasando por la problemática o porque son compañeros y compañeras que conocen la realidad de los estudiantes de Toay», finalizó.

