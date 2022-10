Doble crimen de Vicente López: según su abogada, Del Río «no tiene dinero para pagar peritos ni nada»

Del Río llegó a la sede de calle Moreno 623 junto a su defensora, Mónica Chirivin, y no quiso hacer declaraciones a la prensa. Tenía una serie de lesiones en su rostro que, según la abogada, se deben a la falta de una dieta adecuada para la diabetes que padece.

Del Río llegó a la sede de calle Moreno 623 junto a su defensora, Mónica Chirivin, y no quiso hacer declaraciones a la prensa. Tenía una serie de lesiones en su rostro que, según la abogada, se deben a la falta de una dieta adecuada para la diabetes que padece.

En su última indagatoria, Del Río sostuvo que su familia lo «dejó tirado» económicamente. «Estando detenido fui abandonado por mi familia. No tengo para pagar peritos, mi hermano se niega a pagarlos. No tengo para pagar abogados, nadie me trae comida», declaró.

El hombre deberá someterse además a pericias psiquiátricas que están programadas para el martes 11 y martes 18 de octubre a las 12.30. El objetivo es saber si es imputable, es decir, si comprende la criminalidad de sus actos y dirige sus acciones.

También se buscará determinar si aparece algún rasgo de su personalidad que permita inferir que pudo ser el autor del crimen que se le imputa, un «doble homicidio cuádruplemente calificado por el vínculo, la alevosía, por criminis causa (matar para lograr la impunidad) y por el uso de arma de fuego».

Pidieron la prisión preventiva para Del Río

Los fiscales Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería pidieron la prisión preventiva de Martín Del Río por considerarlo autor del asesinato de sus padres, José Enrique Del Río y su esposa María Mercedes Alonso, en Vicente López. De aceptarse el pedido, sería trasladado desde la DDI de San Isidro a una cárcel común.

El pedido de la fiscalía fue presentado ante el juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa. En el escrito, los fiscales dan por acreditado que «el día 24 de agosto de 2022 entre las 17.33 y las 18.30 aproximadamente, Martín Del Rio se hizo presente a pie en el domicilio de sus progenitores» y «en base al plan que previamente había diagramado, ingresó a la vivienda por sus propios medios a través del garaje».