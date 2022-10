La pregunta que muchos futboleros se hacen es por qué le dicen «La Araña» a Julián Álvarez, el delantero de la Selección Argentina surgido en River. El propio futbolista reveló el motivo de su único apodo a través de un video exclusivo de su actual equipo: Manchester City de Inglaterra.

El atacante de 22 años, que forma parte de La Scaloneta camino al Mundial de Qatar 2022, explicó la razón por la que lleva ese sobrenombre «desde los cuatro o cinco años». De esa manera, terminó con las dudas de algunos con relación al seudónimo con el que se hizo conocido en su país natal.

Por qué le dicen La Araña a Julián Álvarez

En la grabación publicada por el club británico se aprecia que el cordobés explica que lleva ese apodo «desde los cuatro o cinco años». «No recuerdo bien, pero quedó de un día jugando con mis hermanos y algunos amigos, quedó de un día para el otro», comenzó. «Desde ahí me empezaron a llamar todos así y fui creciendo con ese apodo. Muy pocas personas me llamaban con mi nombre, entonces siempre fue muy natural que me dijeran ´Araña´», profundizó.

Con respecto a aquella época, el ex River recordó: «Jugaba con mi hermano, con chicos más grandes, la pasaba bien porque me divertía. Siempre me gustó jugar al fútbol pero no recuerdo, no sé bien qué es lo que hacía yo». «Es difícil hablar de uno pero sí, me iba bien», repasó el atacante.

Al instante, en la filmación subida por Manchester City, se muestra una parte en la que directamente la familia explica por qué le dicen «La Araña» a Julián Álvarez. Incluso, afirmaron que «surge de cosas de chicos, de justamente ir buscando apodos para llamarlo de alguna manera así» y argumentaron que se dio porque «parecía que tenía varias patas… Era tan chiquito y se ponía como un loco, pero a él no le podían sacar la pelota».

Julián Álvarez, Selección Argentina, River, Selección Argentina, fútbol, Manchester City, deportes

Julián Álvarez reveló por qué le dicen Araña.

En el material aparece de nuevo el delantero de la Selección Argentina a puro elogio con sus familiares, ya que asegura: «Ellos son los que estuvieron ahí acompañándome. Mi familia, mi viejo, acompañando ahí con mis hermanos, era muy lindo». «Que tengan esos recuerdos y ahora estar, haber logrado todo lo que logré y tener esos recuerdos de tan chico, es algo muy lindo», agradeció.

Julián Álvarez le devolvió los elogios al Kun Agüero

Sobre el final de la grabación aparece su compatriota, el máximo goleador de la historia del conjunto «Ciudadano», quien lo definió como «un jugador muy bueno». Entonces, el cordobés habló maravillas de su excolega y opinó: «Que una persona tan importante, no sólo para este club sino para el fútbol mundial, para la Selección Argentina, diga esas cosas sobre mí…».

«Yo pude compartir estando con él como sparring, después en la Copa América (2021) como compañero en la Selección, y la verdad que siempre fue muy divertido, muy compañero», alabó Julián al ex Independiente y Barcelona. «Aprendí muchas cosas, siempre me daba algún consejo y yo intentaba mirarlo para aprender las mejores cosas de él», agregó. De hecho, insistió con que «es una gran persona» y concluyó: «Todos sabemos lo que hizo en el fútbol a nivel mundial, así que es un orgullo que diga esas cosas».