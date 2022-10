Mauricio Macri, sobre la interna de JxC: «Si uno garantiza el cambio y el otro no, yo voy a jugar»

Sin embargo, no pudo responder con seguridad si será candidato. “Es una decisión que no he podido tomar. Ya fui Presidente y estoy muy agradecido a los argentinos”, contó en diálogo con radio Cope. En la misma línea remarcó que se encuentra en un rol diferente y está detrás de los candidatos Bullrich y Larreta. «Mi trabajo es hoy ayudarlos a crecer, y si veo que al final del camino uno garantiza el cambio y el otro no, yo voy a jugar ”, señaló.