Mauricio Macri dijo que se reuniría con Cristina Kirchner «con la Constitución sobre la mesa»

El expresidente Mauricio Macri aseguró en Junín que aceptaría reunirse con la vicepresidenta Cristina Kirchner «con la Constitución sobre la mesa», luego de que el senado Oscar Parrilli revelara que no está descartado que se junten porque ella «nunca puso un límite».

Parrilli aseguró que «Cristina no tiene límite en su amplitud al dialogo. Nunca puso un límite a nada» y que «siempre está abierta al diálogo».

El jueves la vicepresidenta brindó su primera aparición públicamente, en un encuentro entre curas y monjas de Opción por los Pobres en el Senado. Allí dio un mensaje al sostener que lo que sucedió hace dos semanas atrás, cuando un hombre gatilló su cabeza, rompió el pacto democrático que «la Argentina tenía desde 1983, cuando terminó la dictadura cívico-militar» y convocó a la oposición al diálogo.

«Lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí. Lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde 1983. La recuperación de la democracia no fue solamente que podamos volver a votar y elegir autoridades, fue recuperar la vida y la racionalidad de que podamos discutir en política, peronistas, alfonsinistas, peronistas renovadores, peronistas tradicionales. Lo que pasó el otro día fue algo más, fue una ruptura de eso que tenemos que volver a construir urgentemente», expresó la vicepresidenta.