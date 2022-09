Esmeralda Mitre se solidarizó con Cristina Kirchner

Esmeralda Mitre se refirió al intento de asesinato a Cristina Kirchner, un hecho al que definió como «una locura» y se solidarizó con la vicepresidenta y su familia por lo sucedido.

«Me parece una locura todo lo que pasó, tristísimo. La escuché a la vicepresidenta hablar y me me emocionó muchísimo cómo se expresó, me parece que habló muy bien. Estamos viviendo en un país de locos», reflexionó Mitre.