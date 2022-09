El enojo de Montaner con dos integrantes de La Voz Argentina

Los usuarios de Twitter le reprocharon que no disimuló su favoritismo y que su reacción fue una falta de respeto para Naiquen, la cantante que sigue en el programa. Para colmo de males, ya sobre el final del programa , Montaner cortó el clima de festejo con el mensaje que le dio a su equipo.

«¡Ese es mi equipo, ahora más que nunca los necesito en armonía! Yo sé que hay dos de este equipo que no se llevan bien y que enciende rivalidad entre ustedes. Yo necesito que este equipo tenga armonía porque eso no me gusta y como no mejore lo voy a decir en público. ¡Adelante el team Montaner, carajo!», expresó.

La actitud no cayó nada bien en redes. «Muy mal Montaner desencajado porque el público no votó a su preferido. Una actitud horrible exponer al aire internas dentro de su equipo», criticó una usuaria. «Es tan nefasto que no lo pudo ni disimular» y «Qué incómodo», fueron otros de los comentarios.