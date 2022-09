Industrias San Miguel SA, la firma que tiene el contrato de alquiler de la planta del frigorífico General Acha y que realizó una importante inversión en el edificio, despidió en los últimos días a dos trabajadores que los tenía sin registrar. Un hombre y una mujer, a los que «se les pagaba 15 mil y 10 mil pesos», respectivamente, hicieron una denuncia ante la sede la Secretaría de Trabajo de General Acha.

Además, y de acuerdo a lo que pudo conocer este diario, a los empleados que tiene registrados no se les estaría haciendo los aportes que por ley corresponden. Son las denominadas cargas sociales, una parte se le descuentan al trabajador y otra la pone el empleador. La AFIP no estaría recibiendo ese dinero de parte de Industrias Cárnicas San Miguel SA, cuya cara visible es el empresario Abel Eugster.

«Hay gente trabajando. Hemos pedido una inspección porque hay gente no registrada. Hasta ahora fueron dos despidos. Hay dos denuncias porque no le realizaron aportes, estaban en negro. De ANSES nos confirmaron que no están pagando aportes y contribuciones del personal que tienen registrado», aseguró una fuente gremial que habló con este diario

Fuente El Diario