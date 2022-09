La Dra. Camila Virginia Aimar, abogada penalista representante de la parte Querellante sobre lo sucedido en el proceso que condenó a Mario Rafael Fernández a la pena de 10 años de prisión por haberlo encontrado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado contra una niña de 6 años, manifestó que es inentendible la actuación de la justicia en esta causa.

En palabras de la profesional “la prisión preventiva es de naturaleza cautelar” y agregó “no se entiende, porque, en ninguna etapa del proceso y pese al reiterado pedido de la parte Querellante, nunca se hizo lugar y no se le aplicó esta medida a Fernández”

La doctora resalta que en cada etapa del proceso, la parte querellante solicitó la aplicación de esta medida de coerción, y que jamás se le hizo lugar ya que tanto Fiscalía como el Órgano jurisdiccional estaban al tanto de que Fernández es camionero y que sale de la provincia en reiteradas oportunidades por motivo de su trabajo, siendo sus destinos habituales las provincias de Neuquén, Buenos Aires y Mendoza siendo esta ultima limítrofe con otro país aumentando así el peligro de fuga “Se le facilitó a Fernandez que firmara en una Comisaría los fines de semana, para que no perdiera días laborales, nunca se respetó tanto el derecho del imputado” y agregó “Hacen uso desmedido de la prisión preventiva, y en casos que realmente amerita la aplicación, no la aplican. No hay un criterio”

Aimar indica que hay infinidad de Instrumentos Internacionales de cumplimiento obligatorio para la Argentina respecto de la protección de la víctima de abuso sexual y del compromiso del Estado en garantizar su acceso a la justicia. Dentro de esta garantía se encontraria el cumplimiento de la condena de Fernández y al respecto dijo “por supuesto no sé respetaron estás obligaciones y por supuesto se actuará en consecuencia, espero que los responsables estén trabajando para encontrar a Fernández» «jamás se tuvo en cuenta a la víctima en este proceso quien tuvo que pasar por situaciones desagradables para poder probar el hecho, y ahora para qué? si su abusador esta libre, siempre lo estuvo” finalizó