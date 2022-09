Alex Caniggia destrozó a su padre por los maltratos contra Charlotte

La relación entre los miembros de la familia Caniggia es complicada. Luego del divorcio entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, Alex contó que él y sus hermanos tomaron la decisión de apoyar al padre o a la madre. «Tomé partida por mi vieja y ahí se enojó», destacó ese momento como el punto clave en el quiebre de la relación.

«No está en mis planes reencontrarme ni nada», subrayó ante la insistencia de los demás invitados de «Ph, Podemos Hablar», asegurando que no es muy familiero y que en este momento de su vida no le interesa. Pero ante una posible reconciliación puntualizó que «eso el tiempo lo dirá». «Ahora no quiero hacer las paces», cerró.