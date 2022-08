Por un problema en un caño, cinco departamentos están sin agua potable desde el jueves. El consorcio no se hace cargo, para la Municipalidad es un problema interno y ningún plomero va al barrio.

Un sector del barrio Río Atuel de Santa Rosa sigue sin agua desde el pasado jueves. No tienen respuestas del consorcio, en la Municipalidad ya les dijeron que es un problema interno y la única solución viable es hacer una instalación individual pero no hay plomeros que vayan a trabajar al lugar.

El problema afecta a las familias que viven en cinco departamentos en la Tira 32. El pasado jueves se rompió un caño por la falta de mantenimiento y, sobre todo, por la inacción del consorcio que debería ocuparse de ese problema y no lo hace. Un grupo de vecinas que están sufriendo la problemática del agua denunciaron la falta de respuestas de la Administración de Consorcio del barrio, que está en manos de Oscar Reinoso. «Seguimos sin agua. Mi marido ahora va a intentar hacer una conexión por fuera. No hemos tenidos respuestas: el consorcio se lava las manos y la Municipalidad nos dice que no les corresponde», le dijo este lunes una de las vecinas a El Diario. «El consorcio dice que si bien lo que está roto es el caño madre y es un bien común, está dentro de la casa y le pertenece a cada propietario del inmueble. La Municipalidad dice que es una cuestión interna que le corresponde al consorcio», advirtió. ¿Cómo se arreglan hasta ahora? «En mi caso, provisoriamente, la gente de abajo hizo una instalación individual con una llave de corte. En esa llave se pondría un caño para hacer cada uno la instalación, ahí tiene una canilla. Mi marido puso una manguera que pasamos por la ventana y cargamos en bidones y baldes. Cuando se nos termina le pedimos al vecino de la otra tira, que ellos si tienen agua», detalló la vecina. Por ahora, la única solución que avizoran es «hacer la instalación individual». «No sé cuánto sale ni si se va a poder hacer. Otro problema es que ningún plomero quiere venir acá. Mi marido lo puede hacer provisorio, pero hay que hacerlo con termofusión», aclaró.

Fuente El Diario