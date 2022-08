La iniciativa busca eximir a los veteranos de guerra del 100% del pago de tasas municipales, pero el bloque del PRO, encabezado por Adriana García (foto) no siguieron los pasos establecidos.

General Pico (Agencia) – Un proyecto de ordenanza presentado por uno de los bloques de la oposición en el Concejo Deliberante de Pico, que busca eximir del pago de tasas a los veteranos de la Guerra de Malvinas, generó polémica en el Legislativo local. Los cuestionamientos apuntan a que la iniciativa no fue oficializada en el Consejo Asesor de Malvinas, mientras que los eventuales beneficiarios se enteraron una vez que ya había ingresado en sesión.

En iniciativa, formalizada como proyecto de ordenanza, fue presentada por el bloque Propuesta Federal durante la sesión ordinaria del pasado jueves. Por la forma en que se concretó, la mayoría de los concejales decidieron no darle tratamiento en la sesión y enviarlo a comisión.

Podría tratarse de un proyecto de reconocimiento más surgido desde el legislativo piquense, de los muchos que se presentan y se reiteran, pero, según indicaron a El Diario las fuentes consultadas, en este caso no se respetaron los pasos establecidos para el análisis de dicha normativa, ni se consultó a los interesados, tratándose en este caso de un beneficio económico y no de una simple entrega de placas.

El proyecto busca eximir a los veteranos de guerra del 100% de pago de tasas municipales por servicios generales, servicios especiales, licencia de conducir y derechos de construcción, mientras que propone también la eximición del 50% en toda contribución de mejoras.

Según el proyecto del bloque que preside la referente del PRO, Adriana García, los beneficiarios serían «todo vecino militar y/o civil que haya participado en las acciones bélicas desarrolladas en el espacio aéreo, marítimo o terrestre, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, en las Islas Malvinas». Y para ser acreditado al beneficio, los interesados deberían presentar «certificado el carácter de Veterano y Excombatiente de Malvinas».

El expediente dispone que, en caso de fallecimiento del veterano de guerra, la eximición de tasas «será extensiva a la viuda e hijos hasta la mayoría de edad, que habiten en el domicilio registrado». El texto ordena también que, si falleciera el ex combatiente, la Municipalidad «concederá gratuitamente y a perpetuidad un nicho municipal en el cementerio de la localidad y otorgará el beneficio de gratuidad en lo que refiere a derechos de cementerio».

Polémica

La presentación del proyecto de ordenanza generó polémica, y molestia también en algunos concejales, porque entienden que no se siguieron los mecanismos dispuestos para este caso.

Concretamente, recordaron que a fines de abril de 2021 se creó el Consejo Asesor de Malvinas, un órgano de consulta y asesoramiento de carácter no vinculante, del Concejo Deliberante y del Departamento Ejecutivo Municipal, y que integran además miembros de la Asociación local de Veteranos de Guerra, los presidentes de bloque del Concejo, familiares de caídos en la guerra, un referente de la UNLPam y otro de Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de La Pampa.

El objetivo de dicho organismo es abordar allí cualquier iniciativa vinculada al tema Malvinas. Y eso es precisamente lo que el bloque Propuesta Federal no hizo. «No participan del Consejo Asesor y, encima, te presentan los proyectos por afuera», dijo, clarito, uno de los concejales consultado por este medio.

Pero, además, tampoco fueron consultado previamente los propios eventuales beneficiarios. El Diario consultó en dicho sentido al presidente de la Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas «Alberto Amesgaray», Jorge Gaitán, quien reconoció que se enteró del proyecto una vez terminada la sesión del pasado jueves, mientras él y otro excombatiente piquense participaban de un congreso de Veteranos en la provincia de Corrientes.

Gaitán se excusó de brindar opinión sobre el proyecto de ordenanza y fundamentó en esa línea que, ante cualquier iniciativa que vincule a los veteranos, lo primero que hacen es evaluar y debatir con todos los ex combatientes de la Asociación si están de acuerdo o no con la misma. Y, en este caso, quizás el debate sea más profundo porque no se trata de un homenaje, sino de un beneficio económico que saldrán de las arcas municipales.