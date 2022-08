El intendente Hernán Gaggioli recibió al mandatario pampeano, quien llegó a Alta Italia junto al ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo; el administrador provincial del Agua, Fabricio González Martín; y el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton. En la apertura de la licitación también estuvieron presentes funcionarios municipales, concejales, vecinos y representantes de las empresas oferentes.

El intendente Gaggioli agradeció la presencia del gobernador y destacó que “es un día de fiesta para Alta Italia, porque estamos a un paso de lograr una de las obras más anheladas por todos los vecinos”.

Recordó el jefe comunal que al comienzo de la gestión “nos acercamos a APA y nos abrieron las puertas, nos acompañaron, presentaron el proyecto en la Nación y hoy estamos viendo los frutos. Solamente tenemos palabras de agradecimiento para el Gobierno Provincial”.

“En procesos de inundación o inconvenientes climáticos -explicó Gaggioli- la suba de las napas nos complica muchísimo. Esta obra es la solución”.

20 nuevas casas

Finalmente, el intendente anunció que la localidad será beneficiaria de “20 nuevas casas, lo que dinamizará la pujante economía local y generará mano de obra”.

Igualdad de oportunidades e inclusión

El mandatario pampeano agradeció el recibimiento y destacó que poder destinar una jornada de trabajo al interior es “nuestra intención, para que en cada rincón de La Pampa haya igualdad de oportunidades, inclusión y que, a partir de esa enorme herramienta que es la descentralización como política de Estado, podamos llegar con respuestas concretas a cada una y cada uno de los pampeanos, más allá de dónde vivan, de la magnitud de la localidad o el signo político de la administración”.

Ecuanimidad y transparencia

“Queremos llevar la gestión a cada localidad para mostrar qué hacemos y cómo lo hacemos; cómo administramos los recursos públicos, que es la primera responsabilidad que nos dieron las y los pampeanos. En este caso, como lo ven, abrimos en cada localidad las licitaciones, desvelando los procesos y pasos de habilitación y ejecución en el marco de la legalidad. Estamos garantizando ecuanimidad y transparencia”.

Mirada federal

“Estas son obras que trascienden las gestiones y los volúmenes presupuestarios de la provincia” dijo Ziliotto, y agregó que “por eso buscamos el auxilio del gobierno nacional, sin el cual no hubiera sido posible. Tenemos un Gobierno Nacional con una mirada federal, que trabaja permanentemente con cada una y cada uno de los gobernadores. Hay una magnitud casi inédita de recursos nacionales en La Pampa. Y nosotros nos hemos encargado de replicar esa mirada federal hacia el interior”.

“Seguramente hay otras prioridades para el Gobierno Nacional -analizó el mandatario pampeano-, pero lo que algunos llaman ajuste no afectará uno de los principales motores de la economía, como es la obra pública”.Calidad de vida y protección del medioambiente

El gobernador aseguró que la obra no sólo marca “la magnitud de la demanda actual, sino que está proyectada para dar respuesta al crecimiento de Alta Italia en los próximos veinte años’. Hablamos de casi 17.000 metros de red, 795 conexiones domiciliarias, con una planta de tratamiento y dos estaciones de bombeo”.

En este sentido precisó que los trabajos planificados “reúnen los estándares de calidad y saneamiento que exigen los tiempos actuales para una vida saludable, en el marco de una provincia y una localidad amigables con el ambiente. No sólo se avanza en calidad de vida, sino en la protección del ambiente”.

La red cloacal

Esta obra, para la que hubo dos oferentes: Servicios Workmen y RIGEM S.A., es fundamental para la mejora de la calidad de vida de la localidad norteña, se llevará a cabo con fondos del Tesoro Nacional -ENOHSA- y tiene un presupuesto, actualizado a julio de este año, de $683.165.685,88; y un plazo de ejecución de 540 días corridos.

Las obras de saneamiento habilitarán 16.920 metros de red de colectoras cloacales, instaladas por vereda con sus correspondientes bocas de registro, conexiones domiciliarias, estaciones de bombeo, conducción a planta de tratamiento, sistema de tratamiento de barros activados combinado, obras de descarga del efluente y previsión de salida de los líquidos tratados hacia la laguna “El Bajo de Sola”.

Para los próximos 20 años

La planta de Tratamiento tendrá una capacidad de 749 m3/d, lo cual equivale a una población de 2.058 habitantes. Hoy viven en Alta Italia unos 1.500 pobladores.

Las obras han sido diseñadas para cubrir las necesidades de la población proyectada a 20 años.