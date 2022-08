En su cuenta de Facebook, Silvana Cappello compartió una publicación junto a su hija que acompañó de un doloroso texto: “Eras una personita que nada te detenía…hoy te sacaron todos tus sueños…y una justicia quieta no me deja soltarte al cielo en paz”.

“Siempre fuiste la preferida de todos… te amo y lo sabes estés donde estés… y en mi corazón”, concluyó la mamá de la víctima, quien recibió el inmediato apoyo de cientos de usuarios que exigieron justicia y que el caso no quede impune.

Cabe recordar que el sábado al mediodía, Silvana realizó una conferencia de prensa en el Complejo Cultural Cipolletti en la que afirmó que, pese al estudio genético donde se descartó la presencia de ADN de Parra en uñas de la estudiante, aún continua como sospechoso. Está convencida que participaron varias personas del ataque.

“En esta comunidad ustedes tienen asesinos sueltos, esto es gravísimo. No voy a parar hasta tener respuesta. Esto es por ahora pacífico, por mi hija, porque hoy no tengo nada. La forma en que la mataron, no se la deseo a nadie. Yo la vi destrozada: cuando entré, no la reconocía si no fuera por su naricita y sus ojos. No era mi nena”, contó.

Para terminar, recordó que Agustina le repetía hasta el cansancio lo feliz que estaba en Cipolletti estudiando Medicina. También que era muy agradecida por el esfuerzo que hacían sus padres. “Cada vez que aprobaba algo nos escribía al grupo de WhatsApp y nos decía gracias varias veces”, expresó Silvana.